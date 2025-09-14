Je to web, který určuje agendu šéfům Googlu i Mety. A přitom je ošklivější než vaše školní stránky
Nejvlivnější web technologického světa vypadá jako z muzea. Možná právě proto je tak návykový. Svůj den podle něj řídí třeba i Mark Zuckerberg.
Každé ráno, ještě než se pustí do práce, otevírají desítky tisíc lidí po celém světě jeden z nejméně nápadných webů na internetu, který 12. září oslavil své 20. narozeniny. Techmeme vypadá, jako by uvízl někdy na přelomu milénia: bílé pozadí, pár desítek modrozelených odkazů a skoro žádné obrázky, videa nebo reklamy, které by člověka rušily. Díky tomu – i díky samotné podstatě stránky, která spočívá ve výběru nejdůležitějších novinek technologického světa – si ho oblíbili i Mark Zuckerberg, Sundar Pichai nebo Satya Nadella, tedy lídři předních světových firem.
Pro ně je Techmeme něco jako ranní zpravodajský briefing a rychlý přehled všeho důležitého, co se v technologickém světě právě děje. Pichai, šéf Googlu, o něm řekl, že mu ušetří hodiny pročítání jednotlivých webů. Zuckerberg pak prý patří mezi dlouhodobé čtenáře právě proto, aby měl jistotu, že mu neunikne žádná velká zpráva nebo trend. A Bill Gurley, známý investor z Benchmark Capital, popsal Techmeme jako informační trychtýř, který mu ukáže, co má smysl číst.
Za vším stojí Gabe Rivera, dnes dvaapadesátiletý bývalý vývojář z Intelu. Když v roce 2005 spustil první verzi (tehdy ještě s poněkud krkolomným názvem tech.memeorandum) seděl v bytě a sledoval, jak jeho algoritmus každých pár minut prochází stovky blogů a ukazuje mu, co se nejvíce čte.
„Přežvýkávalo to stovky blogů během pár minut a nabídlo to, co bylo zrovna podstatné,“ řekl o jeho díle Robert Scoble, tehdejší hvězda blogové scény a zaměstnanec Microsoftu. Byla to doba, kdy blogy byly hlavním zdrojem technologických novinek. Twitter ještě neexistoval, Facebook byl teprve univerzitní projekt a o chytrých telefonech dnešní doby si mohli lidé nechat jen zdát. Rivera byl tedy fascinovaný, že by šlo všechny internetové hlasy propojit do jednoho živého obrazu světa.
První den blogu, 12. září 2005, dominovala zpráva o akvizici Skypu eBayem a Techmeme k ní nabídlo odkazy na půl tuctu komentářů z blogů. Pro spoustu lidí včetně autora těchto řádků to byl okamžik, kdy zjistili, že takhle chtějí číst zprávy.
A od té doby se vizuálně nezměnilo téměř nic. Rivera se nikdy nepouštěl do redesignů a web pořád běží na vlastních serverech v jednom datacentru. Cílem bylo od začátku, aby se stránka načetla rychle a aby byla přehledná, ne aby byla hezká.
Rivera dlouho nechával práci jen na softwaru, ale v roce 2008 si přiznal, že i algoritmy dělají chyby. Najal proto svou první editorku a od té doby funguje Techmeme jako kombinace stroje a lidí. Automatický systém průběžně sleduje zpravodajské servery a blogy o technologiích a vyhledává články, na které se nejvíc odkazuje. Lidská redakce pak z těchto výstupů sestaví hlavní titulky a přehled souvisejících komentářů, aby čtenář dostal rychlý a srozumitelný obraz toho, co je právě nejdůležitější. Dnes má Rivera po světě několik desítek editorů na částečný úvazek, kteří se střídají, aby web zůstal aktuální prakticky nepřetržitě.
Přesto je Techmeme spíše menším projektem. Rivera nikdy nepřijal žádné investory, na nic si nepůjčil a provozuje web takřka na koleni. „A když je z pohledu reklamy fakt silný rok, cítím se jako dobře placená mediální osobnost,“ říká pro web Crazy Stupid Tech. Příjmy, do nichž řadí například i newslettery a podobné projekty, se podle něj pohybují mezi jedním a pěti miliony dolarů ročně (tedy v rozmezí 20 a 100 milionů korun). Reklama ale není jediným zdrojem příjmů. Dnes si firmy mohou objednat vlastní verzi Techmeme, které jim každý den servíruje zprávy jen o nich a jejich konkurenci
Podle Rivery má za sebou web rekordní rok. Návštěvnost je podle něj asi o čtvrtinu vyšší než loni a hlavní důvod vidí v současné mánii kolem umělé inteligence. Právě AI zprávy dnes tvoří velkou část technologického zpravodajství. I sám Rivera začíná AI využívat, zatím ale jen jako pomocníka. „Zatím jsme pouze zařadili to, aby pomáhala našim editorům s psaním titulků,“ říká. Na otázku, zda se nebojí, že ho chatboti jednou nahradí, odpovídá, že zatím ne. Když se jich totiž zeptáte na nejodkazovanější tech zprávy dne, většinou vám stejně vrátí seznam z Techmeme.