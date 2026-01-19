Jeden z nejbohatších Čechů věří luxusním jachtám. Za miliardy chce přikoupit podíl v italském výrobci
KKCG Karla Komárka nabízí akcionářům odkup akcií za významnou prémii, cílí na aktivnější roli v řízení výrobce luxusních jachet Ferretti.
Jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek chce prostřednictvím své investiční skupiny KKCG, respektive její divize Maritime výrazně posílit pozici v italském výrobci luxusních jachet Ferretti. Z dosavadních 14,5 procenta plánuje svůj podíl navýšit až na 29,9 procenta základního kapitálu. K tomu zahájí dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup až 52 milionů akcií od ostatních akcionářů za cenu 3,50 eura za akcii. Maximální hodnota transakce může dosáhnout 182,5 milionu eur, v přepočtu zhruba 4,4 miliardy korun. Nabídka nepovede k překročení třicetiprocentní hranice, která by podle italských a hongkongských předpisů vyvolala povinnost učinit povinnou nabídku převzetí všech akcií.
Do Ferretti KKCG poprvé vstoupilo v roce 2023, když italská firma mířila na milánskou burzu. Komárek tehdy získal přibližně její desetinu za zhruba 100 milionů eur (aktuálně 2,4 miliardy korun). „Tato investice odráží naši víru ve světlou budoucnost skupiny Ferretti a ikonických značek v jejím portfoliu. Globální trh s luxusními jachtami směřuje v dalším desetiletí k výraznému růstu a my věříme, že právě Ferretti má správnou strategii,“ vysvětloval tehdy Komárek svůj vstup do byznysu s luxusními loděmi.
Po aktuálním navýšení chce KKCG využít zvýšených hlasovacích práv k volbě svých kandidátů do představenstva na příští valné hromadě. Ferretti, které vzniklo v Boloni v roce 1968, je podle vlastních údajů světovou jedničkou v segmentu luxusních jachet s globálním tržním podílem přes 15 procent. Do skupiny patří značky Ferretti Yachts, Pershing, Riva nebo Mochi. Loňské tržby překročily miliardu eur, provozní zisk EBITDA dosáhl 140 milionů eur. Největším akcionářem je čínský Weichai Group, osm procent drží Piero Ferrari, syn zakladatele slavné automobilky.