Zdravotnická skupina EUC pod novou šéfkou vyrostla na 5,7 miliardy korun. Chystá obří balík dluhopisů
Největší poskytovatel ambulantní péče v Česku má za sebou po turbulentním období byznysově vydařený rok. A v růstu chce dál pokračovat.
Zdravotnická skupina EUC loni utržila 5,7 miliardy korun, čímž mírně překonala své původní odhady. Oproti předloňským 5,2 miliardy jde o téměř desetiprocentní nárůst. K finančnímu růstu největšího tuzemského poskytovatele ambulantní péče, za kterým majetkově stojí zakladatel Jan Blaško, přispěly kliniky i sílící segment domácí péče. Tu EUC v předchozích letech masivně posílila akvizicemi společností Včelka a Advantis Medical, díky nimž se v tomto oboru stala tržní jedničkou.
Výsledky za rok 2025 jdou už za generální ředitelkou Janou Thomas Cílkovou, která plné vedení převzala po turbulentním transformačním období. Pod její taktovkou skupina loni zavedla do praxe takzvaný Disease Management Program pro chronicky nemocné pacienty, kterých se zapojilo už téměř 60 tisíc. K němu patří nově dokončená aplikace Moje léčba, jež převádí plány do digitální podoby. „Budoucnost zdravotnictví bude stále více spojena s prevencí a péčí v domácím prostředí pacientů,“ uvedla Cílková.
Skupina pokračuje také v anorganickém růstu, aktuálně hlásí dokončení koupě sítě OK Rehabilitace. V akvizicích a rozšiřování infrastruktury chce EUC pokračovat, k čemuž má posloužit letos schválený dluhopisový program v objemu až 3,5 miliardy korun. Mezi konkrétními investičními projekty pro nejbližší dobu skupina jmenuje například vybudování pracoviště magnetické rezonance na klinice v pražských Malešicích zhruba za 60 milionů korun.