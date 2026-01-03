Jeho písničky pravidelně trendují na TikToku. Když jsem v rapu vážný, připadám si cringe, říká Lajfr
Herec a rapper Radek Lajfr v podcastu Režim nerušit mluví o tom, jak kloubí divadlo s hudbou i proč mu rapový stereotyp nikdy neseděl.
Zkouší Shakespearova Romea a Julii ve Švandově divadle, absolvoval svou první větší filmovou roli v novém snímku Dream Team a zároveň tvoří hudbu někde mezi Prahou a Brnem. Dvaadvacetiletý Radek Lajfr žongluje s několika kariérami najednou – a sám to komentuje s pro něj typickou sebeironií: „Jsem otrok umění, který se snaží zůstat při životě.“ V podcastu Režim nerušit mluví Lajfr otevřeně o tom, proč mu stereotyp mysteriózního rappera nikdy neseděl nebo co pro něj znamená brněnské prostředí kolem Rychlých kluků.
Pokud jste aktivní na TikToku, jednu z jeho písniček jste pravděpodobně už zaslechli – ať už se jedná o nedávný hit NOBOYFRIENDZONE s triem Gufrau, nebo píseň OLA s Annou Mercedes Čtvrtníčkovou. Radek Lajfr je oblíbeným rapperem, který si už pár let dělá srandu sám ze sebe i z témat, která jsou pro generaci Z typická.
Přestože zároveň studuje na DAMU a pravidelně se objevuje v divadelních inscenacích, hudba pro něj zůstává důležitým únikem. „Už tak tři roky, co jsem na DAMU, z divadla vlastně pořád utíkám do Brna a na koncerty za klukama,“ popisuje Lajfr. Zároveň ale dodává, že kdyby se hudbě věnoval naplno, pravděpodobně by mu zase začalo chybět divadlo.
Právě Brno hraje v jeho životě klíčovou roli. Lajfr je součástí scény kolem uskupení Rychlí kluci, kde působí i jedni z nejúspěšnějších českých umělců, jako jsou Calin nebo Stein27. Sám ale říká, že se s jejich chladnější, často mysteriózní image jen těžko ztotožňuje. „Taky bych občas chtěl být nonšalantní a tajemný jako spousta rapperů. Ale my prostě takoví nejsme, tak proč se do toho tlačit a na sílu rapovat tvrdě,“ vysvětluje.
Humor, nadsázku a lehký sarkasmus Lajfr často využívá jak v hudbě, tak při vystupování. Zároveň si ale uvědomuje, že právě tohle může fungovat i jako určitý štít. Na své poslední desce s Annou Mercedes Čtvrtníčkovou se proto snaží o citlivější polohu. „Když ale řeknu něco vážného, připadám si trochu trapně,“ přiznává.
Skloubit několik kariér najednou není jednoduché a tempo je podle umělce někdy až na hraně. „Když jsem měl školu od osmi do osmi, do toho jsem hrál a o víkendech měl koncerty, tak jsem cítil, že už je to moc,“ vzpomíná. I proto se teď rozhodl na několik měsíců koncertování omezit a novou hudbu si schovává na plánované turné v příštím roce.
Už v lednu se zároveň objeví v kinech film Dream Team, kde Lajfr hraje syna Martina Hofmanna – svou dosud největší filmovou roli. „Přišli jsme na zkoušku, já s velkým černým bomberem a zeleným batohem. O pár minut později dorazil Martin Hofmann v hodně podobném stylu. Říkal jsem si, že to dobře nacastovali,“ směje se.
A co by Radek Lajfr teď vzkázal sám sobě jako malému klukovi, který kdysi brečel, že musí odejít z loutkového divadla? „Jednou budeš plakat, že tam musíš,“ uzavírá se smíchem. Celý rozhovor si můžete poslechnout v podcastu Režim nerušit, který najdete na Spotify, Apple Podcasts i na YouTube. Pro novinky pak sledujte @rezimnerusit na Instagramu.