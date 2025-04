Její tvorbu znáte z obálek Respektu a domu na Smíchově. Ovlivnily mě hry i Pán prstenů, říká ilustrátorka

Uložit 0

Možná vás před pár týdny zaujala barevná ilustrace na obálce časopisu Respekt, která znázorňovala několik sbližujících se lidí. Nebo jste několikrát v posledních letech míjeli obrovský mural na Smíchově s neobvykle namalovanými ženami. Za tím vším stojí ilustrátorka Barbora Idesová, která patří mezi nejvýraznější jména současné výtvarné scény. Pro její kresby jsou typické motivy imaginární mytologie, symbolů a snových postav, které propisuje na oblečení i do interiérů různých podniků. „Už v dětství mě to táhlo ke světu fantasy, ovlivnily mě i počítačové hry,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Do povědomí veřejnosti se Idesová dostala mimo jiné díky festivalu ilustrace Lustr, za jehož vizuál byla v roce 2019 nominovaná v soutěži Czech Grand Design. Od té doby pracovala na ilustracích pro restaurace Ambiente i značku Converse – pro tu vytvořila velkoformátový mural na Smíchově s názvem Breaking Down Barriers. Zobrazuje několik ženských postav jako silné, nezávislé a futuristické bytosti a dominuje mu nápis vyzývající k boření společenských bariér.

Právě ženy a ženskost jako taková patří mezi její pravidelné motivy. Jakožto silné a zároveň křehké bytosti se propojují i s její estetikou, typickou svými sytými barvami.

Původem je Idesová ze slovenských Košic, dnes žije v Praze a už více než deset let pracuje na volné noze. Ačkoliv vystudovala keramiku a výtvarnou výchovu, dlouho netušila, že by se mohla ilustrací živit. „Po škole jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Zkoušela jsem ale obepisovat agentury a vydavatelství, ty se mi ozývaly a já pomalu získala první menší zakázky. Začala jsem si tak postupně budovat portfolio,“ vzpomíná. Zlom nastal, když začala vystavovat na festivalu ilustrace Lustr. Díky tomu si jí všimli další klienti.

Právě zakázky tvoří většinu jejího příjmu, Idesová se však snaží udržovat si prostor i pro volnou tvorbu – nejradši totiž podle svých slov stejně tvoří bez zadání. Inspiraci čerpá z mýtů, přírody, hudby, meditace nebo i z dětských vzpomínek.

Už jako malou ji fascinoval svět fantasy a mytologie, ovlivnily ji i počítačové hry a knihy jako Pán prstenů. Ve své tvorbě tak pracuje s imaginárními postavami, které se v jejím díle znovu a znovu vracejí. „Když něco vzniká intuitivně, prostě to jde ven – a často se to přirozeně opakuje,“ vysvětluje ilustrátorka.

V práci Idesové se přitom mísí digitální a ruční techniky – tvoří potisky na oblečení, ilustrace pro knižní i redakční projekty, návrhy do interiérů nebo obálky. Ilustrovala například tapety na zdi pro Cloud One Hotel nebo Mez Bar v Praze. „Je fajn, že se moje práce dostane k lidem i jinak a nemusí být jen na papíře. Žije si to pak vlastním životem,“ říká umělkyně.

Spolupracovala už se značkami jako Nike, Freshlabels nebo Buffet Clothing. Pro módní brand Medicine zase nedávno navrhla ilustrace s motivy přírody, ovoce a zahrad. „Chtěla jsem připomenout, že i my jsme součástí přírody – nejsme dva oddělené světy,“ vysvětluje.

Taková spolupráce ale musí být vždy v souladu s jejím hodnotovým nastavením. „Nemůžu pracovat pro někoho, s kým bych nesouhlasila nebo kdo by měl pro mě problematické hodnoty. Někdy vezmu malou zakázku, třeba obálky časopisů, jindy spolupracuju s větší značkou jako Converse. Musí to pro mě ale dávat mysl,“ dodává Idesová.

Přestože už se ilustrací živí víc než dekádu, říká, že finanční jistota v tomto oboru neexistuje. „Nikdy nevím, co mě čeká, takže bych si to ráda víc pojistila. Ale zatím mi to vždycky nějak vyšlo. Když se nic neděje, věnuju se vlastním věcem,“ říká s tím, že ráda by se víc věnovala malbě, keramice nebo kombinování technik. „Letos bych navíc měla vytvořit nějaké svícny, vyšlo mi to jako předpověď na rok 2025,“ směje se ilustrátorka.

Portfolio si buduje částečně i přes Instagram, umělec podle ní totiž musí být do nějaké míry na sociálních sítích aktivní, aby se k němu publikum dostalo. Sama přitom vztah k digitálním platformám nemá úplně jednoduchý. „Čtyřikrát denně si ten Instagram smažu a pak si ho zas nainstaluju,“ přiznává.

Momentálně se chystá pracovat na muralu v rodných Košicích, který vznikne opět ve spolupráci s Medicine. Vedle toho by ráda připravila i výstavu svých autorských ilustrací. „Nemám teď práci úplně naplánovanou. Spíš čekám, co se objeví.“