Jejich nástroj Havel pomáhá i v NATO. Do Litevců teď investují Tensor Ventures a Česká spořitelna
Platforma startupu se jmenuje Havel a rozhodovacím orgánům poskytuje nástroje, díky nimž lze předvídat, co se chystá, a rychleji na to reagovat.
Jeho platformu dnes využívá NATO, evropské vládní instituce i komerční klienti po celém světě. Repsense, litevský startup s kancelářemi i v Praze, umí měřit a předpovídat, jak se informace šíří a jaký mají dopad – na sítích i v tradičních médiích. Na svou další expanzi teď získal 1,1 milionu eur (necelých 27 milionů korun). Investiční kolo vedl český deeptech fond Tensor Ventures, přidaly se Seed Starter České spořitelny a stávající litevští investoři BSV Ventures a Coinvest Capital.
„Technologie Repsensu ukazuje, jak rychle se deeptech prosazuje v několika oblastech zároveň,“ říká Ondřej Lipold, partner Tensor Ventures. „Jejich nástroj umožňuje detekci informačních hrozeb a ochranu informací, ale nabízí také zcela nový prostor pokročilým marketérům. Informace jsou stále mocnějším aktivem, proto jsme rádi, že můžeme realizovat tak významnou investici právě v tomto segmentu,“ dodává.
Podle Tomáše Miloty, šéfa Seed Starteru, hledá jeho společnost deeptech startupy, jejichž inovace míří dál než jen do bezpečnosti a obrany – uplatnění vidí i v bankovnictví a fintechu. „Repsense staví know-how, které bude mít dopad daleko za hranicemi dnešních informačních výzev, a my jsme rádi, že můžeme podpořit jeho další růst,“ tvrdí. Hlavní platforma Repsensu se jmenuje Havel a rozhodovacím orgánům poskytuje nástroje, díky nimž lze předvídat, co se chystá, a rychleji na to reagovat.