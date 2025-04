Jejich technologie vyčistí vodu za pár minut. Mladý Čech se Slovenkou teď získali světové ocenění

Na gymnáziu se sesypal a skončil na několik let v nemocnici. Tomáš Čermák se nevzdal a nyní se slovenskou parťačkou zabodoval na poli vědy a výzkumu.

Uložit 0

Je autista a v dětství mu dělalo velký problém komunikovat s ostatními lidmi. Po nástupu na gymnázium se sesypal a skončil na několik let v nemocnici. „Hodně lidí nade mnou zlomilo hůl a říkalo mi, že nikdy nebudu schopný fungovat společensky,“ vzpomíná osmnáctiletý Tomáš Čermák z Hradce Králové. Přesto se nevzdal, začal na sobě pracovat a nyní zabodoval ve světové vědecké soutěži.

Společně s devatenáctiletou Annou Podmanickou ze Žiliny vytvořil Tomáš Čermák zařízení nazvané Pura, které dokáže zlikvidovat přes 70 sulfonamidových antibiotik nebo téměř 100 procent tetracyklinů ve vodě, a to za pár minut. Technologie také ničí bakterie odolné vůči antibiotikům, jež se mohou vyskytovat v odpadních vodách, a využívá kombinaci studené plazmy a fotokatalýzy.

Tento kombinovaný přístup zaujal švýcarskou nadaci The Earth Foundation. Dvojice nejprve ovládla evropské kolo soutěže, nyní získala i celosvětovou cenu The Earth Prize, která tak poprvé míří do Evropy. „Tohle je teprve začátek. A důkaz, že i v Evropě dokážeme velké věci a že mladí lidé po celém světě dokáží měnit svět k lepšímu. Vítězství posouvá naši práci v boji proti znečištění vody na globální úroveň,“ doplňuje Čermák.