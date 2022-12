Čas vánoční je čas klidu a pohody, říká se. Tak jsme si i my dali nohy nahoru a nechali pracovat technologie. Textový generátor ChatGPT poháněný umělou inteligencí od firmy OpenAI jsme poprosili, aby nám napsal krátké, vtipné příběhy s vánočními motivy.

Technologii různých generátorů –⁠ ať už těch textových nebo obrazových –⁠ jsme se v CzechCrunchi během tohoto roku věnovali soustavně. Programy jsme si zkoušeli na vlastní kůži, informovali jsme i o byznysových stránkách tohoto dnes velmi sledovaného odvětví.

Miniaturní povídky, které najdete níže, jsme doplnili i o naše zadání. V původním vygenerovaném textu bylo také pár překlepů nebo nesmyslných slov, pohádky jsme tak lehce upravili.

Povídka o tom, jak se (ne)peče cukroví

Zadání: Napiš komickou povídku o oslavách Vánoc.

Bylo to pár dní před Štědrým dnem a rodina Novákových se rozhodla, že letos oslaví Vánoce trošku jinak. Pan Novák, který měl vždycky velmi rád tradice, se rozhodl, že letos napeče vánoční cukroví společně s celou rodinou.

Jenže pan Novák nikdy předtím nepekl, takže se v kuchyni začalo dít pěkné divadlo. Nejdřív se snažil namíchat těsto, ale místo mouky a vajec do něj dal kypřicí prášek a sůl. Pak se snažil vyválet těsto, ale místo válečku použil lopatku a místo válce použil hřeben na vlasy.

Mezitím paní Nováková připravovala náplň do lineckého cukroví, ale místo marmelády použila kečup a místo mletého ořechu použila kávová zrna. Děti se snažily pomáhat, ale jen se motaly pod nohama a všude rozhazovaly mouku.

Nakonec se něco napéct podařilo, ale vypadalo to spíš jako zmetek než cukroví. Pan Novák se ale nedal a s úsměvem prohlásil: „To je jedno, hlavně že jsme si to užili společně!“ A tak se celá rodina posadila ke stolu a společně ochutnávala nevzhledné, ale výborné cukroví. A i když to nebyly úplně tradiční Vánoce, pro rodinu Novákových to byly ty nejlepší.

Ježíšek a Santa

Zadání: Napiš vánoční pohádku, ve které soupeří Ježíšek a Santa Klaus v tom, kdo dokáže rozdat víc dárků.

Bylo to pár dní před Vánoci a Ježíšek se chystal na své každoroční rozdávání dárků. Ale tentokrát se mu do cesty postavil Santa Klaus, který se rozhodl, že letos bude rozdávat dárky on. Ježíšek se samozřejmě rozhodl, že se Santa Klausovi postaví a začal připravovat svůj plán.

Santa Klaus se taky snažil připravit co nejlepší plán a rozhodl se, že pojede na svých saních po celém světě a rozdá co nejvíc dárků. Ježíšek se ale nevzdal a rozhodl se, že pojede na svém vánočním koni po celém světě a rozdá taky co nejvíc dárků.

Foto: DALLE-2/CzechCrunch Vánoce podle umělé inteligence DALL-E-2

A tak začala velká soutěž o to, kdo rozdá víc dárků. Santa Klaus jel na svých saních po celém světě a rozdával dárky dětem, které se chovaly dobře. Ježíšek jel na svém vánočním koni po celém světě a rozdával dárky všem, kteří potřebovali trochu radosti.

Oba soutěžili celý den a celou noc a nakonec se ukázalo, že Ježíšek rozdal víc dárků než Santa Klaus. Santa Klaus byl ale moc rád, že se mohl podílet na oslavách Vánoc a že mohl rozdávat radost a štěstí lidem po celém světě.

A tak se oba rozhodli, že příští rok budou spolupracovat a rozdají ještě víc dárků než letos. A tak se Ježíšek a Santa Klaus stali nejlepšími kamarády a společně rozdávali radost a štěstí lidem po celém světě.

Kouzelný stromek

Zadání: Napiš vánoční pohádku o tom, jak mladá žena zdobí vánoční stromek.

Byla jedna mladá žena jménem Marie, která měla velkou radost z Vánoc. Její nejoblíbenější částí Vánoc bylo zdobení vánočního stromečku. Marie se rozhodla, že letos její vánoční stromek bude krásnější než kdykoli předtím. Koupila si spoustu barevných ozdob a vzala si s sebou své nejlepší přátele, aby jí pomohli s jeho zdobením.

Společně s přáteli začala Marie zavěšovat ozdoby na stromeček. Nejdříve na něj položili zlaté šňůrky a pak začali zavěšovat skleněné koule různých barev. Marie se rozhodla, že na vrchol stromku umístí krásnou zlatou hvězdu, aby její stromek vypadal ještě pěkněji. Poté, co byl stromek úplně ozdoben, všichni se kolem něj sešli a obdivovali jeho krásu. Marie byla velmi šťastná, že se jí podařilo vytvořit tak krásný vánoční stromeček a že si mohla užít chvíle radosti s přáteli.

Foto: DALLE-2/CzechCrunch Vánoce ve stylu pop artu podle DALL-E-2

V tu chvíli se ozval zvonivý smích a do místnosti vstoupil kouzelný vánoční stromek, který se Marii za její úsilí o pěkný stromek rozhodl odměnit. Požádal ji, aby si přála cokoli, co by chtěla, a ona bez váhání řekla, aby se každý, kdo se podívá na její stromeček, cítil šťastný a plný radosti.

Kouzelný vánoční stromek se usmál a řekl: „Tvé přání je mi rozkazem. Ať se každý, kdo se podívá na tvůj stromeček, cítí šťastný a plný radosti.“ A s těmito slovy zmizel. Od té doby se Marie stala známou pro svůj krásný vánoční stromek, který dokázal rozzářit úsměv na tváři každého, kdo se na něj podíval. Lidé z celého města se sjížděli, aby se podívali na ten kouzelný stromek a přijali trochu radosti a štěstí do svého života.

Marie byla velmi šťastná, že se jí podařilo splnit své přání a že může rozdávat radost a štěstí ostatním. A od té doby se každý rok těšila na Vánoce, aby mohla zdobit svůj kouzelný vánoční stromek a dát ostatním trochu radosti a štěstí.