Foodora v Praze spustila doručování jídla autonomními roboty. Budou rozvážet McDonald’s v Karlíně
Během pilotního testování jsou do ulic hlavního města nasazeni tři autonomní doručovací roboti. Mají vydržet jakékoliv počasí a jezdit po přechodech.
„Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ pochvaluje si šéf české donáškové služby Foodora Adam Kolesa. Společnost má již technologii otestovanou ve Švédsku, teď se vůbec poprvé dočkala provozu ve střední Evropě. V rámci pilotního testování začínají právě dnes v Praze 8 rozvážet tři roboti jídla z karlínského McDonald’s. Pokud se osvědčí, Foodora je chce rozšířit i do dalších měst a regionů.
Samotní roboti mají na výšku něco přes půl metru a pohybují se autonomně díky šesti kolům. Své okolí a možné překážky vnímají kombinací různých senzorů, kamer, umělé inteligence a strojového učení. Přizpůsobí se doručování v dešti, sněhu i během letních veder.
Pohybují se po chodnících rychlostí chůze a silnice křižují jen v nejnutnějších případech a výhradně přes přechody pro chodce. Fungují přitom na čtvrté úrovni autonomie, což znamená, že se pohybují samostatně, avšak pod neustálým dohledem lidského pracovníka, který může v případě potřeby na dálku zasáhnout.
„Naši roboti každý den bezpečně překročí přes 125 tisíc přechodů a po celém světě už doručili více než devět milionů objednávek,“ uvedl Ahti Heinla, ředitel firmy Starship Technologies, která za výrobou robotů stojí. Samotné předání balíčku pak probíhá velmi jednoduše – zákazník potvrdí, že je u robota, ten mu otevře horní poklop a člověk svoji objednávku převezme.
V Praze 8 budou aktuálně v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboti, doručovat budou objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu odpovídajícím dvěma kilometrům. „Technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí a brzy i na dalších místech,“ komentuje Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Podle vyjádření Foodory je cílem, aby autonomní roboti doplňovali lidské kurýry. „Roboti pomůžou s jednoduchými objednávkami v krátkých vzdálenostech, zatímco kurýři se mohou věnovat delším trasám nebo komplexnějším objednávkám,“ vysvětluje šéf logistiky české pobočky Richard Dirbák.
Ve kterých částech Prahy či vůbec městech v Česku chce Foodora vozíky využít, společnost nekomentuje. Mají však již probíhat jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy,“ doplňuje Dirbák.
Co vědět o robotech Starship
- Flotila Starship Technologies čítá přes 2 700 autonomních robotů, působí ve více než 270 lokacích v sedmi zemích – USA, Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu, Estonsku a Velké Británii.
- Celosvětově už roboti odbavili přes devět milionů doručení.
- Roboti fungují na čtvrté úrovni autonomie: pohybují se převážně samostatně, ale jsou neustále sledováni lidskými pracovníky, kteří mohou kdykoli zasáhnout.
- Denně překročí zhruba 125 tisíc přechodů pro chodce – přibližně dva za sekundu.
- Roboti jsou plně električtí, přičemž jedno doručení spotřebuje přibližně tolik energie, kolik je potřeba k uvaření vody na šálek kávy v rychlovarné konvici.
- Díky využití bateriového pohonu už měli roboti Starship Technologies v Evropě ušetřit přes 700 tun emisí oxidu uhličitého, které by vznikly při tradičním dopravním rozvozu autem.
„Mám radost, že se právě u nás v Karlíně pilotně testuje využití autonomních robotů pro doručování. Je to inovativní řešení, které může zlepšit kvalitu života obyvatel a zároveň podpořit udržitelnou dopravu ve městě,“ dodává Tomáš Slabihoudek, radní pro dopravu Prahy 8.
Autonomní vozítka Foodora využívá v několika zemích včetně například Švédska či Norska. Starship Technologies mimo jiné spolupracuje i s původem estonskou službou Bolt Food. Zajímavostí je, že vozítka Starship ještě v roce 2016 na pražském Staroměstském náměstí prezentoval i online supermarket Rohlík.