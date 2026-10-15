Jít do autosalonu je dnes stejně zbytečné jako psát papírový dopis, říká a nabízí padesát značek aut online
Platforma Cartop už obsloužila 24 tisíc zákazníků a prošly přes ni vozy za 36 miliard. Pod jednou střechou má 50 různých značek.
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Nedělní odpoledne na zahradě nebo chvilka klidu při přesunu ze schůzky na schůzku. Přesně takové chvíle mohou být ideální k tomu, aby člověk začal řešit pořízení nového auta, pokud mu to stávající dosluhuje. A pak přichází otázka, odkud začít. Srovnávat nabídky na webu, nebo se objednat do dealerství své oblíbené značky?
„Chodit dnes do autosalonu je jako chtít po člověku, aby poslal papírový dopis místo e-mailu. S chytrým telefonem v kapse jdou přece věci v 21. století vyřešit hned,“ popisuje CEO české online nákupní galerie Cartop Jan Fuka. Právě tento rozpor stál u zrodu platformy. Velká část řidičů buď přesně ví, co chce, nebo naopak hledá důvěryhodného průvodce se stoprocentním přehledem o trhu, který jim bez emocí a objektivně poradí.
Z původní myšlenky dát lidem 24 hodin denně přístup k nejlepším nabídkám na trhu nakonec během šesti let vznikl jeden z největších online prodejců nových aut v Česku. „Naše platforma už obsloužila přes 24 tisíc zákazníků a prošly jí vozy v celkové hodnotě 36 miliard korun,“ říká.
Pod jednou střechou má Cartop 50 různých značek a nabízí přístup k 350 výdejním místům a všem významným leasingovým společnostem a bankám. Analytický tým mapuje český trh nových vozů i akční nabídky a hledá a vytváří specifické příležitosti. Zákazníkům to pak přináší možnost vyřešit výběr auta v koloně na dálnici, v čekárně u lékaře nebo během víkendového odpočinku.
„Naši lidé od zákazníka zjistí, jak si své nové auto představuje a jaké má potřeby, udělají za něj předvýběr a předloží mu výtah toho nejlepšího,“ popisuje Fuka a dodává, že díky velkému množství prodaných vozů a detailní znalosti trhu dokážou zákazníkovi přinést volbu, která pro něj ve výsledku znamená v průměru 20% až 25% úsporu nákladů oproti tomu, co očekával.
„80 procent vozů v nabídce máme skladem nebo se zrychleným dodáním. Nejčastěji je to jeden až dva měsíce oproti běžnému dodání. Lidé totiž vůz často řeší, až když už ho opravdu nutně potřebují. Já sám patřím mezi ně, a proto jim s pochopením jdeme naproti,“ vysvětluje Jan Fuka. Z toho důvodu spustili službu predelivery car, kdy zákazník může využívat náhradní vozidlo do doby, než je jeho nové auto připraveno k předání. „Běžně nám takových vozů jezdí kolem stovky,“ dodává.
Booking pro autosalony
Pro klasická dealerství Cartop nepředstavuje konkurenci, ale klíčového partnera. Funguje pro ně podobně jako Booking.com pro hotely – jako efektivní prodloužená ruka přivádějící zákazníky, kteří by k nim jinak vůbec nedorazili. Typickým příkladem je kupující, který měl posledních několik aut od stejné značky výhradně ze zvyku.
Specialisté v Cartopu mu na základě dat z trhu ukážou, že za stejnou měsíční splátku může získat vůz jiné značky o třídu vyšší nebo s nesrovnatelně lepší výbavou. A pokud si klient přece jen přeje konkrétní model před koupí osobně prohlédnout a vyzkoušet, Cartop ho pozve na jedno z výdejních míst u autorizovaného dealera dané značky. Tam pak na něj připravený vůz počká.
Naši lidé od zákazníka zjistí, jak si své nové auto představuje, udělají za něj předvýběr a předloží mu výtah toho nejlepšího.
Jedním z nejsilnějších pilířů Cartopu je podle Fuky nezávislost na konkrétních finančních domech. Jako jediný hráč na české scéně má smlouvu se všemi finančními společnostmi, které financování vozidel nabízejí, a společně s nimi vyvíjí produkty na míru. „Nejsme vázáni na jediný produkt. Díky nezávislosti můžeme klientovi doporučit formu financování, která pro něj dává v danou chvíli největší smysl,“ zdůrazňuje Fuka. Zákazník tak dostane objektivní posouzení, zda se mu vyplatí operativní leasing, úvěr, finanční leasing, nebo přímá koupě.
Díky tomu, že mají trh do detailu přečtený, dokážou upozornit na věci, kterých by si běžný kupující vůbec nevšiml. U leasingu totiž nerozhoduje pouze samotná pořizovací cena, ale především zůstatková hodnota vozu po skončení smlouvy. „V praxi tak zákazník může jezdit v hodnotnějším automobilu za nižší měsíční splátku jen proto, že daný model lépe drží cenu,“ vysvětluje Fuka.
Všechno na jednom místě
Kompletní servis nekončí v momentě, kdy zákazník podepíše smlouvu. V Cartopu dokážou vykoupit starý vůz, přijet si pro něj a řidiče pak rovnou zavolat k převzetí nového. Jako partner fungují po celou dobu provozu – třeba i ve chvíli, kdy klient odře disky a potřebuje poradit, jak situaci správně vyřešit v rámci leasingu.
V přístupu k zákazníkovi se Jan Fuka rád inspiruje maximální efektivitou. „Naším cílem je, aby klient na jednom místě v jeden čas vyřešil všechno, co se jeho auta týká, klidně kompletně online a přes telefon,“ přibližuje a dodává: „Ke každé službě či produktu přistupujeme, jako by byly pro nás. Proto tvorba některých nabídek zabere i několik měsíců, než se dostanou mezi zákazníky, aby splnily kritéria výhodnosti a pro zákazníka měly reálnou přidanou hodnotu.“
Pro nový vůz si do Cartopu chodí lidé z různých skupin. Od časově vytížených manažerů až po zájemce o prémiové modely s cenou přesahující tři miliony korun. Obsluhují tu klienty, kteří potřebují auto v řádu dnů, stejně jako ty, kteří si zatím jen nezávazně mapují trh a nákup plánují za půl roku.
„Auto je pro většinu lidí druhá nejdražší věc, kterou v životě řeší. Je proto logické mít k tomu špičkový servis na jedno kliknutí a jistotu, že člověk nepřehlédl lepší variantu,“ zdůrazňuje Fuka. Cartop má v plánu nabídku i dál rozšiřovat. V dohledné době chystá spustit operativní leasing také na obytné vozy a otevřít tak další oblast, o kterou je mezi lidmi čím dál větší zájem. „Chceme být jednoduše prvním místem, kam člověk zamíří v momentě, kdy začne uvažovat o pořízení auta pro 21. století,“ uzavírá Jan Fuka.