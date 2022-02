Šéf Spotify Daniel Ek nedávno slíbil do evropských startupů investovat miliardu eur

Spotify v posledním čtvrtletí loňského roku opět zaznamenalo růst ve dvouciferných hodnotách a každý měsíc jeho streamovací službu použije už přes 406 milionů posluchačů. Oznámené zprávy ovšem nebyly tak pozitivní, jak se doufalo, a akcie firmy ve výsledku zaznamenaly pokles hodnoty o více než desetinu. Jedním z hlavních témat hovoru s investory byla také nedávná kontroverze kolem největšího podcastera Spotify Joea Rogana, kterého řada autorů obvinila z šíření dezinformací o koronaviru.

V závěru loňského roku se Spotify dařilo poměrně dobře a přiblížilo se horním hranicím předpokládaného růstu. Službu nyní využívá přes 180 milionů platících uživatelů a 406 milionů aktivních uživatelů celkem. Počet předplatných se ve čtvrtém kvartále meziročně zvýšil o 16 procent. Příjmy z reklam se zvýšily dokonce o 40 procent a dosáhly na 394 milionů eur. Celkové příjmy se pak meziročně navýšily o 24 procent na 2,69 miliardy eur.

Akcie Spotify se přesto po ohlášení výsledků přesto propadly o více než deset procent na 172 dolarů. Kamenem úrazu byly hlavně projekce pro následující čtvrtletí. Společnost očekává, že na jeho konci bude mít asi 418 milionů aktivních uživatelů, což je téměř stejné číslo, s jakým přišli analytici. Do budoucna navíc Spotify plánuje místo obvyklého očekávaného rozpětí počtu uživatelů uvádět jen jednu hodnotu a žádný odhad pro celý rok. Prý je to kvůli tomu, že firma nyní plánuje v rámci několika let, ne jen dvanácti měsíců.

Je také otázkou, zda se do odhadu pro příští čtvrtletí promítl také dopad z kontroverze kolem Joea Rogana. Právě vyjádřením k jeho podcastu začal celý hovor s investory o výsledcích společnosti. Komik a moderátor, který se Spotify v roce 2020 uzavřel smlouvu na více než sto milionů dolarů, se stal terčem kritiky kvůli svým veřejně proklamovaným názorům na očkování, účinnost respirátorů nebo alternativní medikaci.

Slavný podcaster Joe Rogan Foto: Spotify

Rogan před pár dny na Instagramu zveřejnil desetiminutové video, v němž se streamovací službě za možnou újmu omluvil a slíbil, že se bude snažit se svojí platformou pracovat zodpovědněji. Zároveň však řekl, že i nadále ho zajímá hovořit s lidmi různých názorů. Už předtím však označil jeho tvrzení za „ohrožující veřejné zdraví“ hudebník Neil Young a streamovací službu požádal o stažení své hudby z nabídky.

Slavného rockera z platformy následovala také zpěvačka Joni Mitchell, odešel i Nils Lofgren, kytarista kapely Bruce Springsteena, a v posledních dnech se k bojkotu přidalo i několik dalších hudebníků. Potichu nezůstali ani ostatní podcasteři. Například Brené Brown, která má se Spotify exkluzivní smlouvu, odmítla publikovat další epizody svých populárních podcastů. Firmu požádala, aby představila jasnou a transparentní interní politiku pro nakládání s dezinformacemi a ochranou svobody projevu.

„Když jsme v roce 2019 vstoupili do podcastového světa, očekávali jsme, že to pro naše týmy bude nový druh výzvy a není pochyb o tom, že v posledních týdnech jsme dostali několik příležitostí k poučení,“ řekl k tématu ředitel a zakladatel Spotify Daniel Ek. V návaznosti pak zmínil několik novinek, které firma v reakci na kontroverzi kolem Rogana uvedla.

Zaprvé zveřejnila – údajně interně už dlouho platná – pravidla pro obsah, který se na streamovací službě může objevit. Zadruhé slíbila, že zajistí, aby o nich tvůrci měli lepší přehled. Zatřetí pak začala u podcastů týkajících se koronaviru zobrazovat odkazy na ověřené informace o problematice. Pochopitelně bude trvat, než se odkazy objeví všude, a sám Ek dodal, že v tomto směru zbývá ještě kus práce.

Daniel Ek, spoluzakladatel a šéf Spotify Foto: Spotify

Dále šéf švédské společnosti poznamenal, že případný vliv výzev k bojkotu streamovací služby se projeví nejdříve ve výsledcích pro aktuální čtvrtletí. Jelikož se v době odchodu Neila Younga skokově propadla hodnota akcií Spotify, spekulovalo se, zda jsou obě události propojené. V každém případě však pokles netrval dlouho a investoři naopak pozitivně reagovali na nedávné doporučení analytiků akcie firmy sledovat. Dlouhodobý vliv stávající kontroverze neočekávají.

A navzdory kontroverzím si právě probírané podcasty v posledním čtvrtletí vedly taktéž dobře. Jejich měsíční poslechovost podle vyjádření meziročně narostla o dvoucifernou hodnotu a streamovací služba nabízí už 3,6 milionu pořadů. Spolu s tím rostly také příjmy z reklamy u podcastů, kde Spotify těží jak z nabídky vlastní tvorby, tak z různých smluv na distribuci.