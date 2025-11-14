Jsou nenápadné a lze je ovládat i prstenem. Chytré brýle za 17 tisíc mají konkurovat Metě
Umí překlad, nahradit čtecí zařízení i navigaci. A přitom vypadají jako běžné brýle. Novinka G2 zaujala i tím, že má chránit soukromí.
Chytré brýle uživatele zatím pořádně nepřesvědčily. Většina z nich může vypadat těžkopádně a působit spíš jako hračka pro technologické nadšence než jako doplněk, který by člověk chtěl nosit celý den. Navíc často míří na okolí kamerou, jako je tomu u brýlí od Mety a značky Ray Ban, což řadě lidí není příjemné. Startup Even Realities to chce změnit. Jeho nové brýle G2, které lze od 12. listopadu objednávat i do Česka za 17 tisíc korun, vypadají jako úplně běžné dioptrické, ale umí toho překvapivě hodně. Nenahrávají, nemluví, prostě jen zobrazují informace přímo před očima. Nenápadně, tiše a tak, že to ostatní ani nepoznají.
Žádné blikání, žádná kamera, žádná futuristická konstrukce. Když si ale brýle nasadíte, uvidíte něco, co ostatní ne. Drobný zelený text, který se vznáší před očima. Zobrazí vám zprávy, navigaci, překlad nebo třeba připomínku, že máte zavolat mámě. A jakmile informaci přečtete, zmizí.
Nejde přitom o žádnou složitou rozšířenou realitu. V obroučkách je ukrytý malý projektor, který promítá obraz na průhlednou vrstvu v čočce. Vy text vidíte, ale okolí ne. Všechno se propojuje s aplikací v telefonu, ta dělá veškerou práci a brýle jen ukazují výsledek. Díky tomu jsou lehké a vydrží až dva dny bez nabíjení.
Celé to působí překvapivě civilně. Brýle G2 si podle výrobce klidně můžete vzít na poradu nebo na rande a nikdo nebude tušit, že v nich právě procházíte mapu nebo zprávu z WhatsAppu. Ovládání má být také jednoduché. Na konci nožiček jsou citlivé plošky, po kterých stačí přejet prstem – a už přepínáte mezi funkcemi. Kdo chce být úplně nenápadný, může si přikoupit chytrý prsten jménem R1. Vypadá jako šperk, ale funguje jako miniaturní dálkový ovladač. Pohybem palce po jeho ploše lze číst notifikace, listovat textem nebo vypnout displej na brýlích. A jako bonus sleduje i tep, kroky a spánek.
Co dalšího G2 mají zvládnout? Kromě notifikací a navigace třeba překládat mluvenou řeč do 29 jazyků včetně češtiny, promítat texty při prezentaci jako čtecí zařízení nebo pomáhat s konverzacemi díky funkci Conversate. Ta rozpozná, o čem se majitel brýlí baví, a nabídne doplňující informace.
V praxi to znamená, že se můžete ptát i odpovídat, aniž byste museli vytahovat telefon. Brýle mají v nožičkách vestavěné mikrofony, které reagují na hlasové povely, ale nic nenahrávají ani neukládají. Slouží čistě k ovládání asistenta.
Even Realities je mladá kalifornská firma, která vstoupila do světa chytrých brýlí teprve loni se svým prvním modelem G1. Ten ale ukázal, s čím se musí firma poprat: ovládání nebylo úplně pohodlné, některé funkce působily nedotaženě a výdrž patřila spíše k průměru. G2 je tak druhým pokusem a výrobce sám říká, že vznikl právě na základě prvotní zpětné vazby. A tentokrát přidává i praktičtější detaily, třeba dva různé tvary rámů, tři barevné varianty a možnost dokoupit sluneční klipy.