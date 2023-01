Jsou startupy stále zajímavou investiční příležitostí? Vývoj české scény mapují v Depo Ventures

Investiční příležitost desetiletí, nebo hrozba? Správná doba, nebo nebezpečné časy? Způsob, jakým si takové otázky zodpovídají andělští investoři, tedy ti, kteří posílají peníze do startupů v jejich raných fázích, ukazuje, jak se bude celý ekosystém vyvíjet. Právě oni jsou totiž hybnou silou rozvoje velmi mladých firem. A jejich peníze můžou rozhodnout, jestli se kvalitní projekt s dobrým zakladatelem a jeho týmem v budoucnu dokáže prosadit. Mění na jejich uvažování něco aktuální energetická krize, válka, vysoká inflace či očekávaný příchod recese?

Už čtvrtý ročník průzkumu, jehož vyplnění je anonymní a který zabere jen pár minut, zjišťuje odpovědi na zmíněné otázky, mapuje tuzemskou komunitu a ukazuje preference takzvaných andělů. Uspořádal ho mezinárodní syndikát andělských investorů Depo Angels spadající pod skupinu Depo Ventures ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners a agenturou CzechInvest. Hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch.

„Průzkum nám pomůže zjistit aktuální náladu investorů. Nejen těch, kteří už nějaké investice do startupů v rané fázi uskutečnili, ale i těch, kteří o nich přemýšlejí nebo se k investování teprve chystají. Rádi bychom ověřili, zda to investoři v Česku vidí s investicemi do startupů pro letošek podobně jako jejich evropští kolegové,“ říká partner Depo Ventures a zakladatel komunity Depo Angels Petr Šíma.

Podle něj nedávná zpráva od společnosti Atomico ukázala, že přes dvě třetiny lidí z evropského startupového ekosystému je letos optimistických nebo si zachovává stejnou úroveň optimismu jako před 12 měsíci. Jejich dobrá nálada je pro začínající projekty velmi důležitá, bez ní by možná nezískaly prostředky na to, aby vůbec mohly fungovat.

„Andělští investoři jsou z hlediska rozvoje venture ekonomiky klíčoví. Jejich rizikový apetit je vyšší než u venture fondů, takže v rámci investičního procesu investují dříve a do rizikovějších projektů. Bude velmi zajímavé sledovat, jak tlak na nižší valuace a negativní makroekonomické výhledy ovlivní jejich investiční aktivitu,“ popisuje Jaroslav Baier z advokátní kanceláře Havel & Partners.

Pokles investic od takzvaných andělů by negativně ovlivnil především startupy v těch nejranějších fázích investování, tedy v takzvaném pre-seedu. Naopak, pokud nebudou prostředky šetřit, umožní realizaci více začínajících projektů a posílí celý venture sektor.

Chuť neoslabena

Podle posledního kola průzkumu, které proběhlo loni na jaře ve stínu startujícího konfliktu na Ukrajině, chuť k dalšímu investování neoslabovala. Zhruba čtvrtina investorů tehdy tvrdila, že hodlá během roku výrazně navyšovat množství rizikového kapitálu. Polovina hodlala do startupů v rané fázi vývoje investovat podobný objem finančních prostředků jako o rok dříve.

Takové tendence zpětně prokázala i anketa CzechCrunche mezi tuzemskými venture fondy. Ty uvedly, že v průběhu roku 2022 investovaly alespoň o třetinu víc peněz než o rok dřív – ale v některých případech taky až 2,5násobek prostředků.

Teď může průzkum pomoci odhalit mimo jiné to, jestli poslední události zamíchaly s pořadím nejpopulárnějších oblastí pro investice. V předchozích třech ročnících vévodily zájmu investorů startupy, které se zaměřují na finanční technologie či e-commerce. Z pohledu technologií vyhledávají čeští investoři dlouhodobě nejvíce startupy s umělou inteligencí a blockchainem.

Za největší problém na české scéně rizikového kapitálu loni respondenti považovali nedostatek kvalitních startupů následovaný nedostatkem času na hledání mladých firem s potenciálem rychlého růstu. Často také zmiňovali, že jim valuace startupů připadá nadhodnocená. Právě ta se však v posledních měsících výrazně měnila a autoři průzkumu tak očekávají, že aktuálně by situace mohla být jiná.

Petr Šíma tvrdí, že letošní rok může být pro investice do technologií a zejména do nových startupů ideální. „Dobré nápady totiž ani v atmosféře skepse na trzích nikam nezmizely,“ popisuje. „Lidé i firmy jsou najednou otevřeni novým řešením. Vědí, že inovace a nové nápady jim pomohou vyřešit, co je aktuálně trápí,“ myslí si.

Otázky směřují k tomu, která oblast investory nejvíce zajímá nebo jaké problémy je aktuálně nejvíc trápí. A kolik se chystají investovat či zda v tom vůbec chtějí letos pokračovat. Výsledky naznačí i to, jak se jejich postoje mění ve srovnání s předchozími lety. Navíc budou veřejně dostupné.

Pomozte zmapovat českou scénu investic do startupů a naznačit, kam se trh bude ubývat. Celý dotazník je k dispozici zde.