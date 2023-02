Daft Punk se neloučí. Slavné duo hudebníků vydá několik dalších skladeb, přijde i sólová deska

„Nehrajte si s našimi city,“ napsal jeden fanoušek na Instagram pod nový příspěvek kapely Daft Punk. Proč? Věhlasné francouzské duo, které změnilo elektronickou hudbu, totiž znovu napíná své příznivce – a ačkoliv před dvěma roky ohlásilo rozpad, evidentně nechce dát definitivní sbohem. Za pár měsíců tak vyrukuje s devíti novými skladbami, kterými doplní své nejprodávanější album. A aby toho nebylo málo, zhruba měsíc před tím vyjde také sólová deska jednoho z této slavné dvojice.

Je tomu sotva měsíc, co fanoušci legendárního elektronického projektu Daft Punk mohli opět zbystřit a těšit na velkou novinku. Thomas Bangalter, polovina této francouzské hudební formace, k překvapení všech oznámil, že vydá své první sólové album. A rovnou zmínil i termín, kdy s ním zamíří ven – 7. dubna. V tento den se má objevit i na streamovacích službách.

Deska pod názvem Mythologies by ovšem neměla být taková, na jakou jsou příznivci původních Daft Punk zvyklí – naopak má jít o balík experimentálních skladeb s přesahem do baletu. Napříč třiadvaceti novými, čistě instrumentálními skladbami by se měla prolínat i jeho inspirace k barokní hudbě a americkému minimalismu. Byť je otázkou, co přesně toto znamená.

I tak ale jde o věc, kterou by fanoušci chtěli slyšet. Přece jen za ní bude stát člověk, který spolu s Guyem-Manuelem de Homemem-Christem jednou provždy změnil žánr elektronické hudby, když v devadesátých letech přišel s agresivně znějícími syntezátory s jednoduchými tóny žánru house, pomocí kterých vyprodukoval několik naprosto zásadních písniček.

Pár z nich je také na desce s názvem Random Access Memories, kterou Daft Punk vydali v roce 2013. A právě tu teď čeká něco extra. Dvojice na svém Instagramu, kde i přes oficiální rozpad pořád má přes milion fanoušků, dnes oznámila, že chystá tuto přelomovou a cenami Grammy ověnčenou desku doplnit o devět dosud nevydaných skladeb se stopáží přesahující třicet minut.

Letos totiž Random Access Memories, kde se objevují i megahity Get Lucky s Pharrellem (mimo jiné novým kreativním ředitelem pánské módy v Louis Vuitton) a Lose Yourself to Dance, oslaví desetileté výročí, proto půjde o takzvanou výroční edici. Další důvod, proč byla vybrána zrovna ona, je také zřejmý – v diskografii Daft Punk zaujímá místo nejúspěšnějšího alba, které kdy duo vytvořilo.

Ostatně se stalo prvním – a jediným – albem kapely, které se dostalo na vrchol amerického hudebního žebříčku Billboard 200. Hned během úvodního týdne se desky prodalo na více než 339 tisíc kopií a patří tak k jedněm z nejprodávanějších projektů v žánru taneční hudby. Má také na kontě platinové ocenění od Asociace amerického nahrávacího průmyslu (RIAA).

Na rozšířenou verzi Random Access Memories už jsou spuštěny předprodeje, bližší informace vyjma tracklistu, který je dostupný zde, Daft Punk ale neposkytli. Fanoušci si tak budou muset počkat až na 12. května, kdy má novinka oficiálně vyjít.