Za slávou utekl z domu, teď je v Guinnessově knize rekordů. Nikdo není oblíbenější než The Weeknd

Ještě v roce 2007 se proháněl rozvrzanou dodávkou a přemýšlel, co bude dělat se svým životem. Hlodala ho myšlenka, že by se věnoval hudbě, k níž měl vždycky tak blízko, potřeboval ale najít ideální zázemí, ze kterého by dráhu hudebníka rozjel. To se mu podařilo o čtyři roky později, kdy vydal první mixtape. A teď, po šestnácti letech od momentu, co utekl z domova, se The Weeknd zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpopulárnější hudebník světa. Alespoň tedy v řeči čísel – a samozřejmě v srdcích milionů fanoušků.

The Weeknd začal v dobách, kdy se hudební scéna lámala. Už se odcházelo od prezentování nových projektů výhradně přes fyzické nosiče a naopak se čím dál větší úsilí vkládalo do internetu – na sociální sítě, na YouTube, na začínající hudební streamovací služby. Své vůbec první písničky začal nahrávat na SoundCloud, což bylo ještě v časech, kdy neměl žádný ucelený projekt.

První mixtape udělal v roce 2011, aby dva roky na to přišel s debutovým albem Kiss Land, kde byl hostem i jeden z nejslavnějších rapperů současnosti, Drake. Protože už v té době měl The Weeknd silnou prezenci na sociálních sítích, jeho první studiová deska byla hitem – a prodaly se jí stovky tisíc kusů. A když by v roce 2013 přetočil čas o deset let napřed, stal by se nejoblíbenějším hudebníkem světa.

Statisticky se totiž kanadský zpěvák s etiopskými kořeny skutečně stal nejpopulárnějším hudebním umělcem, alespoň podle Guinnessovy knihy rekordů, do které byl zapsán coby jediný tvůrce, který na Spotify překonal hranici sto milionů posluchačů měsíčně. To bylo koncem února, přičemž teď, o necelý měsíc později, se základna zvedla o více než deset milionů lidí. A rekord si evidentně pojistil.

Foto: Depositphotos Abel Tesfaye alias The Weeknd

O jeho popularitě nemusíme polemizovat – všichni vědí, že je hvězdou moderního popu a R&B. Na druhou stranu má ale ohromně silnou konkurenci, která vydává neméně zásadní desky jako The Weeknd. Typicky lze vybrat Miley Cyrus, jejíž nové album duní ve sluchátkách milionů lidí, nebo třeba někdejšího člena britského boybandu One Direction Harryho Stylese, který se stal fenoménem roku 2022.

To je jen velice skromný výčet těch, kteří moderní hudební scénu v posledních letech dobývají. Nikdo z nich ale zdaleka nedosahuje takové posluchačské báze, jakou má právě The Weeknd. Například zmíněná Miley Cyrus, která na Spotify okupuje druhou příčku, má o zhruba 30 milionů posluchačů měsíčně méně než tvůrce megahitů jako Blinding Lights, Save Your Tears či I Feel It Coming.

Na třetím místě se nachází Shakira, která má přes 81 milionů posluchačů za jednu dvanáctinu roku, a za ní je pak Taylor Swift, která se svým posledním albem překonala i legendární The Beatles, s počtem okolo 80 milionů. Na hranici 80 milionů dosahuje i Rihanna, hvězda letošního Super Bowlu, která se po letech vrátila zpět na scénu. A co muži? Nejblíže je Ed Sheeran (77 milionů), možná se to ale s novým albem zlomí.

O tom, jak je The Weeknd oblíbený, si lze udělat obrázek i jinde. Začít se může Instagramem, kde má přes 50 milionů fanoušků, a pokračovat přes YouTube, kde ho odebírá více než 30 milionů lidí. Na TikToku má přes sedm milionů sledujících. Apple Music podrobnější statistiky o aktuálních posleších neposkytuje, je však dobré dodat, že právě u Applu se The Weeknd před dvěma lety stal umělcem roku.

Za vše pak může děkovat své hudbě, která pravidelně dobývá světové žebříčky. Ať už jde o poslední dvojici desek Dawn FM a After Hours, se kterými letos jede i na koncert do Prahy, nebo třeba projekt Starboy z roku 2016, díky němuž se vryl pod kůži širší veřejnosti a se stejnojmennou písničkou, na které hostovali i Daft Punk (kteří zčásti vstávají z důchodu), obsadil první příčku žebříčku Billboard Hot 100.

Pomyslnou korunu má ale v jeho diskografii skladba Blinding Lights ze zmíněné desky After Hours, kterou The Weeknd nahrál v roce 2019. Nejenže v lednu předstihla písničku Shape of You od Eda Sheerana a stala se nejpřehrávanější skladbou všech dob na Spotify, ale také byla korunována největším singlem v historii v rámci Billboard Hot 100 – v hitparádě strávila přes sto týdnů.

Před týdnem pak The Weeknd přispěchal s deluxe verzí alba Starboy, přičemž velmi úspěšnou (a také silně virální na TikToku) se stala i remixovaná verze hitu Die For You s Arianou Grande.