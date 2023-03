Kam v létě na dovolenou? Z pražského letiště budeme moci vzlétnout do 152 destinací

Jaro už je v plném proudu, což znamená, že začínáme otevírat kalendáře a plánujeme, kam letos v létě vyrazíme za dobrodružstvím. A ať už si takové dobrodružství představujeme jako klidnou dovolenou u moře nebo objevování exotických krajů, letos budeme mít v případě letecké výpravy z hlavního města o pět možností více než loni. V neděli 26. března začíná na Letišti Václava Havla platit letní letový řád, který nabízí 152 destinací zajištěných 65 dopravci. Přímým spojením se tak dostaneme do dalekého Soulu či Tchaj-peje, ale také do New Yorku, Reykjavíku, Maskatu či Jerevanu.

V počtu možností, kam vyrazit, se sice ještě pražské letiště neblíží k rekordnímu roku 2019, ale dosahuje 80 procent nabídky. „Oproti loňské letní sezóně nabídneme cestujícím více spojení, a to i přesto, že nadále chybí destinace na Ukrajině a v Rusku. Pro porovnání, v rekordním roce 2019 se z Prahy létalo do 190 destinací, letos jsme na čísle 152,“ vysvětluje předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

„Zároveň se nám podařilo obnovit dálkovou linku do jihokorejského Soulu s dopravcem Korean Air a od července spojíme přímou linkou Prahu s Tchaj-wanem díky společnosti China Airlines. To jsou velké milníky a obrovský úspěch,“ dodává. První přímé spojení s Tchaj-wanem, které trvá 12 a půl hodiny, je plánované od 18. července a dopravce bude linku pro 306 cestujících provozovat dvakrát týdně – ve středu a v neděli.

Výběr nejzajímavějších linek: Soul – třikrát týdně, 11 hod. 10 min.

Tchaj-pej – dvakrát týdně, 12 hod. 30 min.

New York – sedmkrát týdně, 9 hod. 15 min.

Reykjavík – čtyřikrát týdně, 3 hod. 55 min.

Jerevan – dvakrát týdně, 3 hod. 55 min.

V případě obnovené linky do jihokorejského Soulu bude spojení zahájeno už 27. března a letoun Boeing 777-300ER pro 291 cestujících bude létat dokonce třikrát týdně – letí se 11 hodin. Pokud jste tak v posledních letech propadli kouzlu jihokorejských romantických seriálů, které vás nalákaly na návštěvu této země, letos se můžete vrhnout do jejího objevování na vlastní kůži.

V květnu se do Prahy vrací přímý spoj do Spojených států amerických s dopravcem Delta Air Lines na letiště JFK v New Yorku, který bude v provozu až do konce září. Do Velkého jablka se tak pohodlně dostanete za devět hodin. Nově se letos v Praze představí letecká společnost Icelandair, která od 1. června usnadní cesty na Island. Prahu spojí Reykjavíkem čtyřikrát týdně, což je výhoda i pro ty, kdo by chtěli na Islandu přeskočit na 14 spojů s USA.

Letový řád také zaplní několik nových vyloženě dovolenkových destinací, jako jsou například španělské Bilbao a Sevilla, chorvatský Dubrovník, řecké Skiathos a Zakynthos, kyperská Larnaka, egyptský Marsá Alam a italské Rimini. Cestující budou moci vyrazit také do hlavního města Arménie Jerevanu, polského Gdaňsku nebo do měst Maskat a Salála v Ománu.

„Predikce provozu jsou pozitivní. Letiště Praha by za celý rok mohlo odbavit přes 13 milionů cestujících. Zatím evidujeme vyšší poptávku po výjezdovém cestovním ruchu do typicky dovolenkových destinací a zároveň pokračujeme společně s agenturou CzechTourism a Prague City Tourism v další intenzivní podpoře příjezdového cestovního ruchu, který by měl být během letních měsíců dominantní,“ dodává ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Na bezmála 40 linkách navíc dojde oproti loňskému létu k dalšímu navýšení počtu frekvencí letů. Týká se to například nejoblíbenějších pěti měst – Londýna, Amsterdamu, Paříže, Antalye a Frankfurtu. Spojení přibudou ale také do Rigy, Kišiněva, Dublinu, Málagy, Athén, Barcelony, Varšavy a na Rhodos.

Přehled nových dopravců: Air Moldova – Moldavsko

FlyOne – Moldavsko

China Airlines – Čína

Korean Air – Jižní Korea

Cyprus Airways – Kypr

Salam Air – Omán

Icelandair – Island

Na pražském letišti se letos objeví letadla několika nových dopravců, jako jsou moldavské Air Moldova a FlyOne, již zmiňovaný China Airlines a Korean Air, kyperský Cyprus Airways, ománský Salam Air nebo výše uvedený islandský Icelandair. Nejvytíženější bude letecká společnost Smartwings Group, která nabídne pravidelný spoj s 39 destinacemi. Ryanair jich pokryje 33 a Eurowings 19.

Vůbec nejvíce pokryté je z hlediska počtu pravidelných spojení Španělsko – tam se lze vydat na 23 míst. Následují Řecko a Itálie s 18 destinacemi. A jestliže si chcete letošní dovolenou vybrat tak, že zapíchnete prst do mapy, využít můžete interaktivní přehled na webových stránkách Letiště Praha.