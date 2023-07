Karlovarský festival má peníze od Havrlanta, Komárka i Čupra. Přes nadaci se s ním nově spojila PPF

Druhý nejbohatší Čech Karel Komárek a jeho skupina KKCG jsou s karlovarským festivalem dlouhodobě spjati. Ostatně večírky, které se tam odehrávaly pod jménem jeho investiční společnosti, patřily vždy k vrcholům neformální části filmové přehlídky. Ale co ta nejbohatší česká rodina Kellnerovi a jejich PPF? Ti se na rozdíl od Komárka s Karlovými Vary nikdy nijak výrazně nespojili. Až letos, byť v malém.

Z Karlových Varů historicky pochází Jiří Šmejc, který od loňska v čele PPF stojí. O to, aby si skupinu vzal pod svá křídla, ho požádala Renáta Kellnerová, která po smrti svého manžela Petra Kellnera PPF vlastní se svými dětmi. Každopádně karlovarský původ Šmejce není to, co by je k filmovému festivalu připoutalo. Tím je spolupráce Nadace PPF s jednou ze sekcí festivalu, která je zaměřená hlavně na mladé tvůrce a chce jim pomáhat poznávat nejnovější trendy ze světa filmového průmyslu a byznysu.

„Pro české filmové tvůrce je složité zapojit se do mezinárodního filmového světa, účastnit se zahraničních festivalů a navazovat kontakty. Chceme vybraným českým filmovým profesionálům otevřít cestu na mezinárodní festivaly a workshopy, rezidenční tvůrčí pobyty a vzdělávací programy. A také jim umožnit poznat inovativní přístupy v jiných částech světa,“ říká za Nadaci PPF členka její správní rady Jana Tomas Sedláčková.

A dodává: „Industry sekce karlovarského filmového festivalu už dlouho podporuje talentované české filmaře a ovlivňuje směřování i kvalitu české kinematografie, a tak byla pro tuto spolupráci jasnou volbou.“ Nová je pak v případě PPF právě podpora karlovarského festivalu, nikoliv filmu jako takového, protože Nadace PPF je například partnerem festivalu animované tvorby Anifilm.

V uměleckém světě je značka PPF dlouhodobě nicméně spojena zejména s výtvarným uměním nebo divadlem, pomáhá financovat tradiční přehlídku Letní shakespearovské slavnosti, která letos kromě Prahy probíhá také v Brně a Ostravě, a je mimo jiné letitým partnerem Divadla Járy Cimrmana.

Co se Karlových Varů týče, velkých byznysových jmen, které se tak či onak spojily s festivalem, jehož 57. ročník odstartoval v pátek, je celá řada. A nejde jen o to, že na některém z večírků přehlídky téměř jistě narazíte na někoho z TOP 100 nejvlivnějších lidí Česka. Ostatně ne nadarmo se říká, že první červencový týden se každý, kdo něco znamená (nebo něco znamenat chce), stěhuje do Varů…

Kromě Komárka, jehož loterijní skupina Allwyn je jedním z hlavních sponzorů festivalu, je spolumajitelem pořadatelské společnosti Film Servis Festival Karlovy Vary internetový podnikatel a investor Jakub Havrlant a jeho Rockaway Capital. Od loňska festival výrazně podporuje také Tomáš Čupr, a to jak prostřednictvím on-line supermarketu Rohlík, tak přes svou nově založenou investiční společnost TCF.

Dlouhodobým partnerem karlovarského festivalu je také skupina Accolade, která staví průmyslové parky a za níž stojí dvojice miliardářů Milan Kratina a Zdeněk Šoustal. A mezi podporovateli lze najít také Seven Energy šestého nejbohatšího Čecha Pavla Tykače nebo značky Dr. Max a Gopass, které jsou součástí investičních skupin Penta, respektive J&T.