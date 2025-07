Každý měsíc investuju do akcií. Co teď, když jsou na maximech? Pokračujte, nic jiného nedává smysl

Uložit 0

Americké akcie začátkem tohoto měsíce dosáhly nových historických maxim. Mnoho investorů se proto zamýšlí, zda pokračovat v nastolené investiční strategii pravidelného investování, nebo počkat na nižší ceny. Vyplatí se takzvaně časovat trh a vyčkat, až třeba akcie trochu zlevní? Záleží, jaký typ investora jste, ale pokud máte dlouhý investiční horizont a doteď jste na investiční účet posílali peníze pravidelně, tak historická data ukazují, že nemá smysl v tom přestávat.

Ve světě stále přetrvává velké množství rizik – cla, obavy o inflaci, obavy o důvěryhodnost dolaru, napětí na Blízkém východě a další – a lidem se ne vždy chce v takové situaci naskakovat do trhu, když je na rekordních hodnotách. Zároveň platí, že ve světě vždy existují rizika, která by mohla akcie potopit. I tak hodnota oblíbeného investičního instrumentu dlouhodobě roste.

Mnoho investorů při podobných maximech očekává, že akciové trhy zažijí menší či větší korekci a že díky tomu nakoupí takzvaně „ve slevě“. Dříve nebo později ke korekci sice dojde, ale je takové vyčkávání racionální a opodstatněné? Nebo by se dlouhodobý investor neměl pokoušet časovat vstup do trhu?

Pokud si vezmeme typického malého retailového investora v Česku či na Slovensku, jde obvykle o člověka, který má možná nějakou jednorázovou částku na začátku, se kterou chce začít investovat, ale drtivou většinu vkladů pak na účet posílá průběžně. Nejčastěji jednou měsíčně. A v jeho případě je odpověď na otázku položenou výše, poměrně jasná.

There will always be reasons to sell 😱. But with a long-term mindset, you’ll often find reasons to buy! 😉📈 pic.twitter.com/k0ObUV8Clr — The Future Investors (@ftr_investors) June 4, 2025

Pokud by investor šel do trhu zainvestovat jednorázově vyšší částku, je na první pohled nepřirozené nakupovat akcie na vrcholu. I v takovém případě však statisticky vychází lépe zainvestovat ihned bez ohledu na situaci. Člověk však není racionální tvor, a tak si mnoho investorů svůj velký úvodní vklad rozloží na několik částí. Sice nejde o výhodnější řešení, avšak při investování by měl člověk pohlížet i na svou psychiku. A pokud mu takový krok přinese větší klid, do toho.

Co je to DCA investování? DCA investování (Dollar Cost Averaging, což lze do češtiny přeložit jako jako „průměrování cen“ nebo „průměrování nákladů“) je jednoduchá investiční strategie, při které pravidelně investujete stejnou, pevně stanovenou částku do určitého aktiva, ať už jde o akcie, ETF, nebo třeba kryptoměny, bez ohledu na jeho aktuální tržní cenu. Investice se obvykle provádí v předem stanovených intervalech, například jednou měsíčně nebo jednou týdně. Výsledkem je, že za pevně stanovenou částku koupíte více jednotek daného aktiva, když je jeho cena nízká, a méně, když je cena naopak vyšší. Vaše vstupní cena se tak časem „zprůměruje“.

V dlouhodobém horizontu ale při pravidelném měsíčním investování nedává časování trhu žádný smysl. Mnoho lidí investuje do akcií a ETF na horizontu dvacet a více let. Potvrzují to i historická data z nejznámějšího indexu S&P 500 od roku 1928 do roku 2023.

Pokud by investor v tomto období nakoupil akcie a držel je jeden den, 53 % období by bylo v plusu. Při jednom měsíci jde o 62% úspěšnost, při jednom roce o 75% úspěšnost. Při pěti letech je to již 89 %, při deseti letech 94 % a při dvacetiletém horizontu nebylo v USA ani jedno období, kdy by byly akciové trhy i po započítání dividend v mínusu. Pravděpodobnost zisku následně stoupá i díky průběžnému investování.

On any given day in the stock market, your odds of a positive return are just 53%, little better than a coin flip. Increase your time horizon to a year, and your odds of success jump to 75%. At a 20-year holding period, there has never been a negative return for US equity… pic.twitter.com/YnqBVMoGFo — Charlie Bilello (@charliebilello) October 10, 2024

Pokud totiž trh jde do minusu, pravidelným investováním snižuje investor průběžnou nákupní cenu. Při pravidelném investování tedy nemá smysl snažit se časovat vstup do trhu. Pro většinu lidí je to velmi složité z toho důvodu, že korekce na trhu se trefují velmi obtížně. Navíc když třeba desetiprocentní korekce přijde, mnoho investorů čeká ještě na další poklesy, které už ale nemusí přijít.

Akciové trhy dlouhodobě rostou a existuje opravdu velmi velká pravděpodobnost, že budou za dvacet či třicet let násobně vyšší než jsou teď. Při pravidelném investování je tedy z principu nepodstatné, zda zainvestuji průběžně, nebo počkám několik měsíců a zainvestuji nakumulovanou sumu. Stát se může samozřejmě i to, že investor bude vstup odkládat a trh mu uteče o desítky procent nahoru.

Investing at all time highs outperforms investing on all other days 1 year, 3 years and 5 years out. More evidence to automate your investments. Don’t try to time the market pic.twitter.com/bqDmtwhJYm — Steve Topley (@stevetopley) June 30, 2025

Dalším důvodem, proč nečasovat vstupy do trhu, je psychika. Pravidelné a průběžné investování totiž odbourává nutnost sledovat situaci a přemýšlet nad tím, zda je, nebo není vhodná doba na nákup. Tento koncept je tedy výhodný i z hlediska času.

Poslední důvod, který je v této souvislosti příhodné zmínit, je čistě statistický. Existují data od několika amerických bank a dalších institucí, která ukazují zajímavý fakt: akciové trhy rostou po dosažení historických maxim v následujících obdobích dokonce ještě o něco více než v průměru.

Na příslušných grafech můžete vidět, že od roku 1950 je roční výnos amerických akcií po dosažení maxim 9,4 %, zatímco průměr jiných dnů je 9,1 %. Při třech letech jde o 29,1 % při maximech versus 27,3 % během jiných dnů. Při pětiletém horizontu je výnos 50,3 % při maximech, při jiných dnech 48,5 %.

Podobných statistik existuje za různá časová období mnoho, závěr je však vždy stejný. Ani trhy na maximech by neměly být důvodem, proč vynechat pravidelnou investici. Právě naopak – historicky dosahovaly ještě o něco málo lepšího výnosu.