Kdo chce úspěch, volá Sydney. Novodobá Marilyn Monroe provokuje ve vaně a teď zachraňuje džíny

Přitažlivá blondýna, auto, džíny a jednoduchý reklamní spot. Nová kampaň amerického prodejce oblečení American Eagle, která se rozběhla v minulém týdnu, se stala téměř okamžitě virální. Onou blondýnou je totiž jedna z nejpopulárnějších mladých hereček současnosti Sydney Sweeney, jež se zároveň stává magnetem na byznysový úspěch.

Oblečení od American Eagle si sice můžete koupit i v Česku, ale přesto tu najdete známější džínové značky. I tak si zaslouží pozornost, povedl se jí totiž majstrštyk, když do své reklamy obsadila hvězdu seriálu Euforie a její akcie v den spuštění kampaně vyskočily až o 18 procent. Přestože se jejich cena později zčásti propadla, firma byla na čas nepřehlédnutelná.

Pro American Eagle, jejíž vedení ještě nedávno zrušilo finanční výhled na celý rok i kvůli nejistotě ohledně dovozních cel z Číny, to znamenalo návrat do hry. A reklamní strategie, která měla být nejdražší v historii značky, se vyplatila. Podle šéfa marketingu Craiga Brommerse šlo o „jeden z nejslavnějších momentů“ firmy. A to i přesto, že reklamy působí velmi jednoduše. Sweeney má na sobě džínové oblečení a stojí v prázdném prostoru, případně u auta. Kampaň nese název She Has Great Jeans a hraje si se slovy jeans/genes (džíny, geny), takže vtipně odkazuje na její sex appeal.

Zájem o akcie American Eagle po zveřejnění prudce vzrostl a firma se ocitla v roli takzvaného memestocku, tedy akcie, která láká hlavně kvůli popularitě na internetu, ne kvůli finančním výsledkům. Řada investorů navíc v tu chvíli vsadila na pokles, ale pak začali rychle ztrácet. Aby omezili škody, museli zpětně nakupovat a tím cenu ještě víc zvedli. Tohle se například stalo před lety i u akcií Gamestopu.

U Sydney Sweeney ale nejde o žádné překvapení, letos podobně zazářila už podruhé. V lednu spojila své jméno s americkou značkou přírodní kosmetiky Dr. Squatch. V její reklamě se myla ve vaně a lákala tím ke koupi limitované edice mýdla, které v sobě mělo obsahovat právě vodu z její koupele. Tah vyšel, mýdlo se během pár minut vyprodalo a firma krátce nato oznámila prodej v přepočtu za asi 31 miliard korun.

Sydney Sweeney is selling 5,000 bars of soap that contain drops of her own bathwater. pic.twitter.com/31GExMOH7b — Complex Pop Culture (@ComplexPop) May 29, 2025

Firmy si ji pochopitelně nevybírají náhodou. Sedmadvacetiletá Sweeney dnes patří k nejvýraznějším hollywoodským tvářím, a to i díky vzhledu, což sama uznává a neschovává se před tím. Krásu bere jako součást své osobnosti, kterou umí využít. A to nejen přímo v reklamách, ale také při slavnostních událostech, na které se často líčí a obléká tak, že nápadně připomíná Marilyn Monroe.

Zároveň ale dodává, že právě její vzhled byl dlouho spíš překážkou než výhodou. „Měla jsem prsa dřív než ostatní holky a cítila jsem se kvůli tomu vyloučená,“ řekla třeba v rozhovoru pro magazín Independent. Postupně se ale nad věc povznesla, dokázala své atraktivity využít na maximum a v jednom z rozhovorů třeba vtipkovala: „Největší omyl o mně je, že jsem jen hloupá blondýna s velkým dekoltem. To není pravda, jsem přírodní bruneta.“

sydney sweeney embodying marilyn monroe i know that’s right pic.twitter.com/QaV47XaPn3 — ace ౨ৎ (@OBRlENSFlLMS) March 11, 2024

Například po roli přitažlivé Cassie v seriálu Euforie měla podle svých slov problém přesvědčit filmaře, že je schopná zahrát i něco jiného. I proto se rozhodla vzít kariéru víc do vlastních rukou. Už v roce 2020 si založila produkční firmu Fifty-Fifty Films, protože jak sama říká, chce být u toho, když se rozhoduje. „Chci být u každého jednání. Chci být součástí každého rozhodnutí. A chci, aby mě lidé brali vážně jako producentku,“ prohlásila a dodala, že především ženy z branže k ní bývají překvapivě kritičtější než muži. „Možná proto, že jsem až moc upřímná a jednám napřímo.“

Pod jejími křídly vznikla například úspěšná romantická komedie S tebou nikdy (Anyone But You), kde si zahrála s Glenem Powellem a která utržila více než 220 milionů dolarů (4,6 miliardy korun). A v dalším vlastním projektu, kriminálním dramatu Echo Valley, hraje dívku závislou na drogách – kvůli roli sledovala dokumenty o bezdomovectví a psala deníky za svou filmovou postavu. Ještě dál šla kvůli připravovanému životopisnému snímku o boxerce Christy Martin. Denně absolvovala tři tréninky a každou hodinu prý jedla, aby přibrala.

Kde se bere její drive? Narodila se ve Spokane ve státě Washington a ve třinácti letech rodiče přesvědčila, aby ji vzali na konkurzy do Los Angeles. Rodina se kvůli ní přestěhovala do Kalifornie a Sydney Sweeney později přiznala, že se pak za jejich finanční situaci cítila zodpovědná. A tak za ně složila hypotéku a zpětně může říct, že sázka na sebe jí vyšla.

Na sociálních sítích nevystupuje nijak aktivisticky a nehlásí se k žádné agendě, ani debatu o svém vzhledu tu moc nekomentuje. Jednu výjimku ale udělala loni, kdy o ní producentka Carol Baum prohlásila, že „není hezká a neumí hrát“. Sydney Sweeney tehdy „odpověděla“ fotkou na Instagramu s tričkem, na kterém stálo: „Sorry, že mám skvělá prsa a správné názory.“