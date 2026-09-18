Kdo chce zažít nový Průmyslový palác, má šanci. Vystoupí v něm Šebek, Kijonková, Michl i Zorka Hejdová
Pátý ročník byznysové konference Money Maker proběhne v dosud největších prostorách – a nabídne dvě plnohodnotné stage. Akce se koná 10. listopadu.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Když v říjnu 2008 lehlo popelem levé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, málokdo tušil, že se na plnohodnotné znovuotevření jedné z nejznámějších secesních staveb v Česku bude čekat celých osmnáct let. Rekonstrukce za zhruba tři miliardy korun, během níž vzniklo nové levé křídlo i s charakteristickými vitrážemi, je ale u konce a obnovený palác během podzimu poprvé přivítá veřejnost. Jednou z prvních velkých akcí pod jeho ocelovou klenbou bude konference Money Maker, kterou tam CzechCrunch pořádá 10. listopadu.
Money Maker se za čtyři roky existence stal největší tuzemskou konferencí o penězích, investicích a byznysu. Loňský ročník v Nové Spirále na Výstavišti navštívilo přes tisíc lidí a byl vyprodaný, letos se počítá s více než dvěma tisíci návštěvníků a šesti desítkami řečníků. Program bude rozdělený na dvě rovnocenné scény – Money Stage se bude věnovat tomu, jak vydělat a zhodnotit peníze, Maker Stage pak tomu, jak postavit silnou značku a posouvat se v práci i v osobním životě.
Pódiu zaměřenému na peníze, byznys či technologie dodá váhu například guvernér České národní banky Aleš Michl, pod jehož vedením centrální banka výrazně navýšila podíl akcií ve svých devizových rezervách a také poprvé experimentálně nakoupila krypto. Vystoupí také pravidelní hosté podcastu Money Maker Hedge, tedy Michal Semotan a Filip Kejla.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti a to 10. listopadu 2026.
- Motto je Investice pro lepší život a konference nabídne 5 základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Aleš Michl, Simona Kijonková, Dušan Šenkypl, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Petr Dědek, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.
Na Money Stage bude k vidění a poslechu také zakladatelka Zásilkovny a investorka Simona Kijonková nebo Dušan Šenkypl z investiční skupiny Pale Fire Capital. O realitách a fondech bude tamtéž hovořit David Hauerland z Fidurocku, o dostupném investování Petr Žabža z Air Bank. Byznys doplní majitel hokejových Pardubic, developer a miliardář Petr Dědek. Téma zdraví zvednou chirurg Tomáš Šebek a lékařka Kateřina Šédová.
Velkou část programu zabere umělá inteligence. Na pódium totiž míří dvojice ze startupu BottleCap AI: Jaroslav Beck, který prodal herní studio Facebooku, a Tomáš Mikolov, bývalý výzkumník Googlu a Facebooku , který pomáhal položit základy dnešním jazykovým modelům. Technologický byznys zastoupí také Lubo Smid, spoluzakladatel vývojářského studia STRV.
Druhá scéna bude patřit ekonomice tvůrců, tedy lidem, kteří z vlastní tváře, hudby nebo řemesla dokázali udělat byznys a nebojí se ani přesahu do světa zábavy. Na Maker Stage tak vystoupí DJ a producent NobodyListen, sklářský výtvarník a designér Lukáš Novák, novinářka Adéla Šponerová nebo Natálie Marie Vlčková, zakladatelka značky Adolphinata. Chybět nebude ani známá moderátorka a influencerka Zorka Hejdová a řeč bude o budování osobní značky, práci s publikem i o tom, jak z pozornosti udělat příjem.
Na Money Makeru už vystoupila v minulosti řada jmen. Mimo jiných jeho návštěvníci měli možnost z první ruky slyšet zkušenosti a myšlenky Tomáše Čupra, Pavla Tykače, Marka Dospivy, Petra Čecha, Tamary Kotvalové, Simony Otavové nebo Jana Barty či Zdeňka Cendry.
Kromě dvou scén nabídne letošní ročník přes dvacet workshopů, zónu s více než dvaceti vystavovateli z technologií, gastronomie i luxusního zboží a prostor pro networking. Programem budou provázet moderátoři Luboš Kreč, Ondřej Holzman, Evelína Beníšková či Václav Kinský.
Vstupenky už jsou v prodeji: základní stojí 2 790 korun, business verze s rezervovaným místem, cateringem a afterparty je za 4 790 korun. Akce se koná v úterý 10. listopadu od 10 hodin dopoledne do večerních hodin. Hlavními partnery Money Makeru jsou letos společnosti Contera, Fidurock, Natland, OPC a XTB.