Když berou drogy chudí, přijde nám to špinavé, když je bere elita, je to zábava. Jsou ale všude, říká DJka

Nina Farrina patří mezi nejvýraznější tváře současné klubové scény. Techno DJka, která se narodila na Slovensku, našla svůj hudební domov v Praze, kde také působí. Kromě hudby se věnuje ale i vizuálnímu umění a organizování akcí. „Ve světě jde o byznys. Zdejší lidé jsou ale pohostinní, dělají to od srdce,“ říká o autenticitě pražské scény v dalším díle podcastu Režim nerušit od CzechCrunche.

Ačkoliv se na Slovensko Farrina stále vrací za svou rodinou, zakotvila v Praze, kde má kreativní svobodu. „Mnoho Slováků se cítí v Česku doma, mají tu všechny podmínky, které by si přáli mít i na Slovensku. Bohužel s momentální vládou a fungováním státu nevím, jestli to tam bude nějak prosperovat. Praha mi přijde nejbližší mému stylu a vkusu,“ říká otevřeně DJka.

Není to přitom jen o podmínkách pro umělce, ale i o současné atmosféře. Kluby na Slovensku čelí podle ní velkému tlaku, který odrazuje nejen pořadatele, ale i návštěvníky. „Když teď přijdete do klubu v Bratislavě, tak tam mají u vchodu napsané, co dělat, pokud je policejní razie, na co máte právo a co dělat nemusíte. To vůbec nevytváří důvěru. V tamních klubech se lidé neustále bojí,“ vysvětluje Farrina.

I když techno pořád funguje jako určitá subkultura, dostává se stále více do mainstreamu. Na klubovém parketu tak najdete lidi všech věkových kategorií i sociálních tříd. „Myslím si, že mainstream si z té subkultury bere to, co se mu hodí – sex, drogy, mládí, tanec, všechno, co vypadá dobře. Ale ta subkultura sama o sobě je úplně o něčem jiném,“ říká Farrina, která dnes hraje v nejlepších evropských klubech, včetně třeba berlínského Tresoru.

Právě drogy jsou to, co se do povědomí široké veřejnosti zapsalo ve spojitosti s technem snad nejvíc. I Farrina je vnímá jako součást scény, upozorňuje ale na stereotypy, které jsou s nimi spojené. „Když vidíš chudší lidi brát drogy, je to špinavé. Když vidíš elitu brát drogy, tak je to fun. Podívejme se na ten sociální rozdíl, to je extrém, vždyť drogy jsou všude,“ říká DJka.

Sama s nimi má přitom velmi nepříjemnou zkušenost – na podzim loňského roku ji totiž neznámý člověk v jednom z pražských klubů zdrogoval. Incident ji zasáhl nejen fyzicky, ale i psychicky, přesto neměla prostor na delší zotavení. „Když se ti něco stane a děláš jako freelancer a umění, tak si rychle spočítáš, že volno pro mentální zdraví je luxus,“ vysvětluje v podcastu.

Ačkoliv situaci řešila s policií i lékaři, otevřeně mluví o problematice celého procesu. „Musíš jednat do 24 hodin, abys měla důkaz, že se to stalo. Chápu, že to spousta obětí vzdá,“ říká Farrina. Přesto se rozhodla o své zkušenosti promluvit na sítích, aby zvýšila povědomí o tom, že takové věci se dějí a lidé by měli být opatrní. „Od té doby všechno vnímám jinak,“ dodává teď s tím, že se naučila být drzá.

Poslechněte si čtvrtý díl podcastu Režim nerušit od CzechCrunche. S hosty v něm probíráme témata, která řeší hlavně mladí Češi a Češky, ale ovlivňují celou společnost. Popkultura, trendy, škola, byznys, postironie, móda, řemeslo nebo závislosti. Nový díl očekávejte každé druhé úterý na CzechCrunchi a na všech platformách, kde sledujete podcasty.