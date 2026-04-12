Když je zvonek na kole chytřejší než chytrá sluchátka. Škoda Auto darovala světu svůj vynález
Kurýři ho prý po testech ani nechtěli vrátit. Zvonek DuoBell dává lidem se sluchátky o pět sekund dříve vědět, že se blíží nebezpečí.
Když si dnes jdete zaběhat nebo na kole projíždíte městem, dost možná máte na uších sluchátka s aktivním potlačováním hluku. Pro poslech podcastu je to skvělé, pro bezpečnost v ulicích už méně. Běžný cyklistický zvonek totiž moderní sluchátka prostě vymažou z reality. Škoda Auto se proto rozhodla tohle vyřešit a ve spolupráci s britskými vědci představila DuoBell. Zvonek, který prý nelze přeslechnout.
Technologie ANC (Active Noise Cancelling) funguje tak, že v každém takovém sluchátku je mikrofon a čip. Mikrofon poslouchá okolní hluk a algoritmus v čipu bleskově vytváří opačnou zvukovou vlnu. Tu vám pošle do ucha a původní zvuk tím efektivně vyruší. Zvládne to se šumem ulice, hučením motorů, ale mnohdy i s klasickým vysokým tónem zvonku blížícího se cyklisty. Umělá inteligence ve sluchátkách ho vyhodnotí jako nežádoucí ruch a smaže ho dřív, než si chodec stihne situace všimnout.
Mladoboleslavská škodovka se proto spojila s výzkumníky ze Salfordské univerzity. Společně začali hledat slabé místo v algoritmech sluchátek. Zjistili, že existuje specifické frekvenční pásmo mezi 750 a 780 hertzy, se kterým si filtry ANC nevědí tak úplně rady a propustí ho. Přijít na to v laboratoři byla jedna věc, ale převést to do funkčního produktu na řídítka se ukázalo jako inženýrská výzva.
Řešení se nakonec našlo v chytrém designu materiálu. Vývojáři ztenčili kov a přidali do něj přesné výřezy. Tím dostali základní tón na požadovaných 750 hertzů, ale u toho nezůstali. Přidali ještě druhý rezonátor vyladěný na vyšší frekvenci (kolem 2000 Hz), která zní jako klasický cyklistický zvonek.
Do toho všeho zabudovali speciální úderový mechanismus. Ten nevydává jeden dlouhý tón, ale vytváří rychlé, nepravidelné údery. Běžný algoritmus sluchátek, který je stavěný na potlačování stabilního nebo předvídatelného hluku, tento vzorec zkrátka nestihne včas zpracovat.
O tom, že tento čistě mechanický fígl funguje, svědčí data z testování. Lidé se zapnutým potlačováním hluku slyšeli DuoBell až o pět sekund dříve a zhruba o 22 metrů dál než u běžného zvonku. Automobilka navíc technologii vzala přímo do ulic. Během dvoutýdenního testování v rušném Londýně si prototypy vyzkoušeli kurýři rozvážkové služby a podle ohlasů se zvonky osvědčily natolik, že si je jezdci po skončení testů chtěli nechat.
Pro Škodu Auto, která před více než 130 lety začínala právě jako výrobce jízdních kol, to ale není jen marketingový výstřelek. Automobilka se rozhodla celý technologický postup zveřejnit a kompletní výzkum a data poskytla světu zdarma. Cílem je podpořit debatu o bezpečnosti a umožnit dalším výrobcům, aby technologii nasadili a pomohli městům zvládat realitu, ve které se chodci pohybují v ulicích mnohdy odpojení od okolního světa.