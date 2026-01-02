Když se spojí hokej, láska a queer. Seriál Heated Rivalry měl být pro pár diváků, bourá ale rekordy
Vznikl podle romantické knižní série a měl oslovit hlavně její fandy. V Česku oficiálně není k dispozici, ale dá se k němu dostat na webu.
Na ledě jsou nesmiřitelní rivalové, v soukromí už deset let udržují tajný vztah, který by v maskulinním světě profesionálního hokeje mohl znamenat konec jejich kariér. Na první pohled jednoduchá zápletka, která ale zafungovala perfektně. Seriál Heated Rivalry vtrhl na zámořské obrazovky jako fenomén, který zbořil všechna očekávání ve sledovanosti i zažité představy o sportovních romancích. A jeho sláva se už šíří také mezi českým obecenstvem, ačkoli tady oficiálně na žádné platformě není k dispozici.
Na úplném začátku přitom nestál televizní nápad, ale knižní trh. Heated Rivalry je adaptací stejnojmenného románu spisovatelky Rachel Reid z její série Game Changers, která vyšla poprvé v roce 2019. Tyto knihy patří do žánru tzv. hokejových romancí, specifického podžánru sportovní beletrie. Hlavně v zámoří jde o velký fenomén, podle údajů vydavatelství Harlequin se celá série prodala ve stovkách tisíc výtisků a po uvedení seriálu došlo k dramatickému nárůstu zájmu. Knihy byly v USA i Kanadě krátce po premiéře seriálu vyprodané a knihovny hlásily několikanásobné zvýšení výpůjček.
Přitom je důležité zdůraznit jednu věc: hokejové romance se nečtou proto, že by jejich publikum milovalo hokej. Ten je spíš kulisa. Klíčový je kontrast mezi veřejnou rolí sportovce a jeho soukromým životem, mezi fyzickou tvrdostí a emoční zranitelností. Právě tenhle rozpor dělá z hokeje ideální prostředí pro romantické příběhy a Heated Rivalry byl jedním z nejznámějších titulů tohoto žánru dlouho předtím, než vznikl seriál.
Samotný příběh sleduje dva fiktivní profesionální hokejisty, Shanea Hollandera a Ilyu Rozanova, kteří hrají ve fiktivní severoamerické profesionální lize, jež se ale velmi blíží realitě. Seriál i kniha záměrně pracují s tím, jak uzavřený a maskulinní svět vrcholového hokeje je. Otevřeně queer aktivní hráč na absolutní špičce této úrovně v reálném světě stále prakticky neexistuje, a právě tahle skutečnost vytváří základní napětí příběhu. Shane a Ilya jsou na veřejnosti prezentováni jako rivalové, jejichž kariéry se porovnávají, zatímco v soukromí spolu udržují dlouhodobý, tajný vztah, který se vyvíjí v průběhu téměř deseti let.
Když se knihy dostaly k Jacobu Tierneymu, kanadskému scenáristovi a režisérovi známému spíš komediální tvorbou, nečetl je s úmyslem je adaptovat. Zlom přišel až ve chvíli, kdy si všiml stoupajícího trendu a faktu, že televizní průmysl tohle publikum dlouhodobě podceňuje. „Můj první dojem byl, že ty knihy jsou strašně obscénní. Venčil jsem psa a říkal si: ‚Kdybyste tak věděli, co právě poslouchám,‘“ vzpomínal Tierney v magazínu Rolling Stone.
Seriál zůstává výrazně sexuální, ale ne samoúčelně. Sex je tu vyprávěcí nástroj: moment, kdy postavy odkládají role, marketingové masky a obranné mechanismy. Tvůrci se bránili tlakům na zjemnění čehokoliv, mimo jiné i proto, že čtenářská základna knih byla extrémně citlivá na jakékoli zásahy. Jak sami producenti později přiznali, potenciální partneři chtěli přidávat postavy nebo měnit strukturu příběhu, což by podle nich vedlo k tomu, že by seriál ztratil své jádro.
Původně měl Heated Rivalry vzniknout výhradně pro kanadskou streamovací službu Crave, která funguje jako platforma pro lokální tvorbu. Ještě v průběhu výroby se počítalo s premiérou až v roce 2026. Jakmile ale vedení Crave vidělo hotové epizody, začalo termín opakovaně posouvat dopředu. Interní reakce, odezva na trailery i chování fanouškovské základny naznačovaly, že může přijít velký úspěch. Premiéra byla nakonec stanovena na konec listopadu.
Krátce před uvedením vstoupilo do hry HBO Max, které seriál koupilo jako hotový produkt. Pro HBO šlo o relativně levnou akvizici, která se ukázala jako mimořádně úspěšná: Heated Rivalry se stalo nejúspěšnějším neanimovaným převzatým seriálem v historii platformy, ve sledovanosti v USA pokořil i hit IT: Welcome To Derry a sledovanost se od premiéry zvedla o neuvěřitelných 400 %. V Kanadě pak seriál překonal všechny dosavadní rekordy Crave. V Česku seriál oficiálně není k dispozici, nicméně zdejší fanoušci jej sledují třeba na serveru Daily Motion.
Významnou roli sehrálo i obsazení. Connor Storrie a Hudson Williams byli před seriálem prakticky neznámí, což podle reakcí fanoušků i kritiků přispělo k autentičnosti. Autorka knižní předlohy Rachel Reid uvedla, že s obsazením byla mimořádně spokojená, a tvůrci přiznávají, že bez jejich vzájemné chemie by adaptace jednoduše nefungovala. Nicméně zafungovala skvěle a již byla oznámena druhá řada.