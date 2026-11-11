Když vyjde nový jazykový model, firmy mohou přestat existovat, říká Matějček z Mitonu o tom, kam investovat
Hostem nejnovějšího dílu podcastu Money Maker byl zakládající partner skupiny Miton Tomáš Matějček. Mluvil o AI i plánech na investice.
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Tomáš Matějček začal podnikat s kamarády ještě na střední škole a z jejich party ze severu Čech, původně pojmenované Otoman, vyrostla investiční skupina Miton. Matějček coby její zakládající partner pomáhal mimo jiné Tomáši Čuprovi budovat Slevomat či Rohlík a byl u toho, když s kolegy v roce 2017 vstoupili do startupu Rossum. Letos se úspěšně prodal za několik miliard korun. V byznysu toho tedy zažil hodně. „Tak velkou změnu, jakou přináší umělá inteligence, ale nepamatuju,“ říká v podcastu Money Maker.
Nástup AI podle Tomáše Matějčka zasáhne každého, kdo pracuje s informacemi, a připouští, že nejistotu cítí i on. „Je snadné propadnout pocitu, že člověk už nebude relevantní,“ říká v podcastu Money Maker. Miton přesto staví AI výzkumný tým a chce s jeho pomocí zakládat nové firmy. Celý rozhovor si můžete pustit v přehrávači nebo ve všech podcastových aplikacích. Níže vybíráme v textovém přepisu zajímavé pasáže.
Jak dnes posuzovat firmy
Někteří lidé říkají, že se při investování do startupů vlastně nic nezměnilo – pořád je to stejná činnost, hledá se leader. Na druhou stranu se musíte podívat, co dělají velké laby a kam technologie jde. Jedna z úplně bazických otázek, kterou si všichni kladou, je: když vyjde nový model, bude ta firma lepší, nebo horší?
Postavit dnes něco, co má ochranitelný byznys, není vůbec jednoduché. Máme kolem toho různé úvahové frameworky. Jedna věc je, že umělou inteligenci musíte do ekonomického fungování společnosti nejprve dostat. Technologie tu je a vy ji potřebujete rozdistribuovat všude. To je určitě úkol, který je investovatelný – transformujete nějaký sektor nebo jeho část.
Další level je, že technologie přinese úplně nové typy použití, které si dnes ještě neumíme představit, protože ji používáme velmi starým způsobem na staré úkoly. Pro většinu lidí je to vyhledávání, pak se odpovídají e-maily. Ale může přijít úplně nová generace ekonomických struktur. Představte si, že web bude primárně používaný agenticky, nikoli lidmi v browseru.
Software je vyřešený problém
Je potřeba si uvědomit, že to, co jsme dlouhou dobu dělali, bylo financování softwaru. Software je vertikalizovaně kumulovaná znalost nebo proces. Postavili jste ho a bylo to relativně defenzibilní, protože replikovat to nebylo zas tak jednoduché. Ale dnes je mezní náklad na postavení softwarového řešení… nechci říct nula, ale velmi malý.
Hodně se dívám na to, že software je vyřešený problém. Neznamená to, že všechny softwarové firmy zmizí, ale nějakým způsobem se transformují. Máte i akademickou inteligenci – i to je vlastně vyřešený problém. Ale pořád si myslím, že tu budou konektory do reálného světa, do kterých stojí za to investovat.
Vezměte si Rohlík. Je to skvěle postavená firma, protože má unikátní kompetenci. Samozřejmě je to AI first firma, řekl bych, že jedna z nejlíp AI řízených firem v regionu, nebo i na světě. Ale její hodnota je mnohem víc ve skladu, v robotice a ve schopnosti dovézt vám nákup do dvou hodin. To jsou ty konektory do reálného světa.
Urgence a rychlost tvorby nových projektů
Najednou to jde. Není to tak, že jdete za týmem, něco jim řeknete, oni to dělají a dlouho od vás nic neslyší. Mění se to – je to jen na vás. A to je to posílení, které cítím i vůči lidem. Není tam žádná extra bariéra. Tokeny si nějak zaplatí všichni a je to jen o člověku. To je super. Když to začnete dělat a začnete si něco stavět, najednou to líp chápete.
Teď jsme se i my věnovali tomu, jak nastavit strukturu, abychom AI vlnu nějakým způsobem absorbovali. Nabrali jsme lidi do týmu a založili jsme lab, kde máme dnes čtyři výzkumníky. Chtěli bychom, aby se k nám přidali ještě další.
Jak se učit v době AI
Pořád si myslím, že je dobré normálně se učit věci a umět je, protože to člověka naučí myslet. To je jedna rovina. Druhá věc je, že bych dětem AI chtěl dát, ale spíš proto, aby se mohly realizovat, aby to mělo nějaký záměr a smysl – aby to nebyl jen trik na domácí úkoly.
Paradoxně jsem teď pozoroval své desetileté dítě, jak se s tím snaží něco vymyslet. A ono je to paradoxně nutí být aktivní v přemýšlení, co vlastně chtějí, kým jsou. A rozvolňuje to v nich pocit, že díky tomu můžou něco dokázat.
Dá se umělá inteligence zastavit?
Viděli jsme nástup internetu, pak nástup mobilů, cloudu, všech těch technologických vln, ale tohle je naprosto bezprecedentní. Hodně se to zhmotňuje v příkopu, který vidíte mezi pokročilými uživateli AI a běžnou populací, která to možná použije na to, aby si našla recept.
Je snadné propadnout pocitu, že člověk už nebude relevantní. Ale já si na druhou stranu říkám, že takových technologických vln lidstvo absorbovalo celou řadu – od parního stroje po kalkulačku, počítač, všechno.
Prostě to tady je. Funguje to fantasticky, je to skvělé. A teď otázka: můžeme to regulatorně zastavit? Myslím si, že nemůžeme. A když budu úplně upřímný, ani bych to nechtěl.