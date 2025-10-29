Klíč k umělé inteligenci za 135 miliard dolarů. Microsoft upevňuje spojenectví s OpenAI
Z experimentu s ChatGPT vznikl nejhodnotnější startup světa. Nová dohoda s Microsoftem určuje, kdo zůstane u zdroje budoucí inteligence.
Když Microsoft v roce 2019 investoval první miliardy dolarů do startupu OpenAI, působilo to jako další z mnoha sázek na budoucnost umělé inteligence. Jenže tahle sázka se proměnila v jedno z nejdůležitějších technologických partnerství poslední dekády. A teď se jeho pravidla znovu přepisují. V úterý obě firmy oznámily novou dlouhodobou dohodu. Microsoft podle ní vlastní 27 procent OpenAI a zajistil si přístup k AI modelům a produktům firmy až do roku 2032. Hodnota tohoto podílu se odhaduje na 135 miliard dolarů (2,8 bilionu korun).
Za těmito čísly se ale skrývá víc než další investice. OpenAI, která stojí za zrodem ChatuGPT, mění i svou podstatu. Přetváří se na takzvanou veřejně prospěšnou společnost a nad ní vzniká nová nezisková nadace OpenAI Foundation. Ta má mimo jiné dohlížet na to, aby firma zůstala věrná původní myšlence: že umělá inteligence má sloužit lidem, ne jen akcionářům.
„Tahle změna nám dává přístup k velkým zdrojům ještě předtím, než dosáhneme skutečné obecné umělé inteligence,“ řekl předseda nové nadace Bret Taylor. Právě dosažení takzvané AGI, tedy umělé inteligence, která by dokázala chápat a učit se podobně jako člověk, je od začátku hlavním cílem OpenAI.
Microsoft zůstává klíčovým partnerem a jako jediný má přístup k nejvyspělejším verzím jazykových modelů firmy. Součástí dohody je i obrovská objednávka cloudových služeb v hodnotě 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun), která Microsoftu zajistí jistotu příjmů na roky dopředu.
Změny se dotýkají i toho, kdo rozhodne, zda OpenAI opravdu dosáhla umělé inteligence srovnatelné s lidskou. Dříve by to oznámila sama firma, teď o tom má rozhodovat nezávislý panel expertů. Cílem je předejít sporům a zajistit větší transparentnost v oboru, který má obrovský dopad na ekonomiku i společnost.
Z ekonomického pohledu je nová dohoda výhrou pro obě strany. Microsoftu se jeho původní investice ve výši 13,8 miliardy dolarů zhodnotila zhruba desetinásobně a po oznámení nejnovější dohody vzrostla hodnota jeho akcií o víc než dvě procenta. Firma se tak poprvé v historii dostala nad hranici čtyř bilionů dolarů tržní hodnoty. OpenAI se mezitím stala nejhodnotnějším startupem na světě, jeho valuace přesáhla půl bilionu dolarů.
Nadace OpenAI Foundation navíc plánuje investovat 25 miliard dolarů (521 miliard korun) do zdravotnictví a bezpečnosti AI. Chce třeba financovat výzkum, který využívá umělou inteligenci k diagnostice nemocí, a zároveň budovat systémy, jež mají bránit zneužití AI. „Stejně jako internet potřeboval kyberbezpečnost, bude i AI potřebovat vlastní síť ochrany,“ dodal Taylor.