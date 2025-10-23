Klíčový muž Applu, kterého možná neznáte, opět boduje. Po filmu F1 domluvil i obrovský vysílací deal
Eddy Cue – tichý vyjednávač, který pomohl Applu změnit hudbu i televizi. Teď rozjíždí další projekt, který značku propojí s Formulí 1.
V Applu je už přes třicet let, ale jeho jméno řada lidí nezná. Eddy Cue přitom stojí za iTunes, App Store či Apple Music. A teď i za tím, že Apple míří po filmovém hitu opět do Formule 1. Od příštího roku bude vysílatelem F1 ve Spojených státech exkluzivně Apple TV. Hodnota pětiletého kontraktu je zhruba 140 milionů dolarů (necelé tři miliardy korun) ročně. Pro Apple je to s trochou nadsázky zanedbatelná částka, ale z pohledu sportovních práv a streamovacího trhu jde o významný krok. Už jen proto, že současnou smlouvu, kterou měla F1 se stanicí ESPN, Apple přeplatil skoro dvakrát.
Cue v Applu pracuje od roku 1989. Začínal v dobách, kdy firma nebyla zdaleka tak úspěšná, a patřil do skupiny manažerů, kteří zůstali i po návratu Steva Jobse v polovině 90. let. Právě on vedl tým, který vytvořil třeba iTunes. Později stál u zrodu služeb App Store, Apple Music či Apple TV+, což je právě oblast, která má na starosti vyjednávání licenčních smluv, spolupráci s filmovým průmyslem a nově také sportovní vysílací práva.
Dnes Cue zodpovídá za veškeré online služby, streamovací platformu Apple TV+ a Apple Music. Má pověst člověka, který věci dotahuje do konce, kombinuje trpělivost právníka, instinkt obchodníka a posedlost detailem. Když třeba Apple kupoval vysílací práva na fotbalovou Major League, byl to právě Cue, kdo přemluvil vedení ligy, aby umožnilo streamovat všechny zápasy globálně, bez regionálních omezení.
Jeho druhý svět leží v Itálii. Od roku 2012 působí jako nevýkonný člen představenstva Ferrari. Do Maranella ho přivedl tehdejší šéf Luca di Montezemolo, který chtěl, aby automobilka získala zkušenosti z digitálního prostředí a pochopila, jak přemýšlejí technologické firmy. Cue se nepodílí na každodenním řízení, ale spolurozhoduje o strategii. Podle Montezemola měl dostat do Ferrari způsob myšlení, který v Silicon Valley přináší úspěch.
Cue je přitom sám dlouholetým fanouškem značky. První Ferrari si koupil krátce po čtyřicítce, o takovém voze snil ale už od dětství a Formuli 1 sleduje od osmdesátých let. Zná se se Stefanem Domenicalim, dnešním šéfem F1, ještě z dob, kdy vedl tým Ferrari. Cue se podle agentury Reuters o spolupráci Applu s F1 zajímal už v roce 2016, kdy se v Londýně setkal s Berniem Ecclestonem a probírali možný seriál o zákulisí závodů. Z projektu tehdy sešlo, myšlenka ale nezmizela, jen se jí chopil Netflix v podobě hitu Drive to Survive.
Naplnění původní Cueho myšlenky přišlo až s filmem F1: The Movie, který společnost Apple Studios uvedla letos. Film s Bradem Pittem utržil celosvětově přes 630 milionů dolarů (13 miliard korun) a stal se nejvýdělečnějším sportovním filmem všech dob. Natáčení probíhalo přímo na závodních okruzích a týmy F1 poskytly Applu bezprecedentní přístup do zázemí. Právě tato spolupráce prý vytvořila důvěru, která umožnila další kroky.
„Formule 1 má obrovský potenciál,“ říká Cue. „Když se na ni podíváte, je to sport, který je globální, odehrává se po celém světě, ne na jednom místě. A jedna z věcí, které na tom milujeme, je množství technologií, které se v tomto sportu používají. Je to věc, která nás spojuje a která je nám blízká.“
Nová dohoda mezi Applem a Formulí 1 se týká výhradně amerického trhu. Od sezony 2026 budou všechny závody dostupné živě na Apple TV v plné kvalitě a bez reklam, vybrané tréninky a část obsahu má být volně přístupná. Současná služba F1 TV Premium se v USA začlení do Apple TV. Apple plánuje, že závody i doprovodný obsah propojí s dalšími službami, například s Apple News, Music nebo Maps.
Cue už dříve řekl, že Apple nechce dělat sport jako všichni ostatní, ale nabídnout divákům jednodušší a technologicky lepší zážitek. Zkušenost z fotbalových a baseballových lig MLS a MLB přenesl teď i na Formuli 1, kde vidí ideální kombinaci technologií, dat a globální značky. V Česku se tím nic nemění, vysílací práva zůstávají stejná, vlastní je Nova Sport.