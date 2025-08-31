Kluk se těšil na podepsanou kšiltovku, ukradl mu ji byznysmen. Celý příběh má ale šťastný konec
Trapas v přímém přenosu. Jinými slovy situaci, která nastala koncem týdne během zápasu na US Open, popsat nejde. Poté, co polský tenista Kamil Majchrzak zvítězil nad Rusem Karenem Chačanovem, začal rozdávat autogramy svým fanouškům. Kšiltovku mu k podepsání předal i jeden malý divák, nakonec se z ní ale radovat nestihl. Než si ji od Majchrzaka zvládl převzít, vyrval mu ji před zraky jiných dospělý muž a čepici ihned schoval do své tašky.
Jak se později ukázalo, šlo o polského podnikatele Piotra Szczereka, majitele firmy Drogbruk, která se zabývá výrobou dlažebních kostek a betonových prefabrikátů – a paradoxně také podporuje mládežnický sport. Vzhledem k tomu, že celý incident zaznamenala kamera, na sebe reakce internetu nenechaly příliš dlouho čekat. Uživatelé totiž poměrně brzy zjistili totožnost byznysmena a začali psát negativní recenze na jeho firmu. Jistý Przemysław Przemo například uvedl: „Super společnost, obzvlášť skvělí jsou v oblasti čepic.“ Často se také opakuje slovo zloděj – jak na Googlu, tak třeba na serveru GoWork.pl.
Celý příběh má ale šťastný konec. Jakmile Majchrzak zjistil, co se stalo, okamžitě poprosil uživatele, aby mu pomohli nalézt onoho nebohého chlapce. „Ahoj lidi, můžete mi pomoct najít toho kluka z mého zápasu?“ napsal na Instagramu. A skutečně se zadařilo. O několik dní později tak mladý fanoušek konečně získal vysněnou podepsanou kšiltovku. Szczerek mezitím deaktivoval své účty na sociálních sítích, byť po internetu kolují jeho zatím neověřené citace, kdy například říká, že si čepici „přece také zasloužil“. Celý příběh připomíná jiný nedávný incident, kdy kamery zaznamenaly nevěru v přímém přenosu během koncertu kapely Coldplay. Tehdy šlo také o CEO velké firmy.