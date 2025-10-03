Kolik piv už je moc? Na závodě U Pinkasů jsme stáli metr od nejvirálnějšího pádu roku
V pražské restauraci U Pinkasů se konal 15. ročník Pinkasovy noční můry, kde se na rychlost čepovala a roznášela piva. To jsme si nemohli nechat ujít.
Dokážete se vžít do role číšníka nebo číšnice, když má natřískanou hospodu lidmi a potřebuje všechny obsloužit rychle, ale zároveň bez újmy na kvalitě? Známá restaurace U Pinkasů v centru Prahy právě takovou situaci každoročně přibližuje v kuriózním závodě, kde se na rychlost čepují a roznáší piva. My jsme u toho byli – a pořídili dost možná nejvirálnější pivní momentku tohoto roku.
Pinkasova noční můra, jak oblíbený podnik u Václavského náměstí svou soutěž nazývá, spočívá v tom, že se musí v co nejkratším čase načepovat deset piv v patřičné kvalitě a pak s nimi vyběhnout rovných jednačtyřicet schodů až do druhého patra, kde se rozdají hostům. I letos, v rámci 15. ročníku, si to mohli vyzkoušet i jiní výčepní, pokud ovšem zvládli kvalifikace do hlavního závodu.
Ty probíhaly venku před restaurací – a jak můžete vidět v reportáži níže, někomu se staly i osudnými. Kdo je zvládl, přesunul se dovnitř, kde na něj čekala ta pravá výzva. S ní si nejlépe poradil Jacek Maliszewski z Restauracja Česka v polské Varšavě s časem 1:33:62, který se mimo jiné zapíše na koženou výčepní zástěru nesoucí jména všech dosavadních vítězů.
