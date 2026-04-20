Konec jedné veleúspěšné éry v Applu. Tim Cook končí jako CEO, otěže přebírá mistr hardwaru
Po patnácti letech rekordního růstu se Tim Cook přesune do role předsedy správní rady. Od září firmu povede dosavadní šéf hardwarového inženýrství.
Cupertinské sídlo Applu se připravuje na nejvýznamnější střídání stráží ve své moderní historii. Tim Cook, muž, který převzal žezlo po Stevu Jobsovi a vybudoval z Applu jednu z nejhodnotnějších firem světa, oznámil, že k 1. září 2026 opustí post generálního ředitele. Odchod uznávaného manažera je výsledkem dlouhodobého procesu nástupnictví. Cook se však s firmou neloučí úplně, přesune se do křesla výkonného předsedy správní rady, kde se bude i nadále podílet na některých činnostech firmy.
Novým šéfem Applu se stane John Ternus, dosavadní šéf hardwarového inženýrství, který ve firmě působí již od roku 2001. Jeho jmenování správní rada schválila jednomyslně. Pro investory je Ternus symbolem kontinuity. Jako dlouholetý Cookův chráněnec stál u zrodu produktů, které definovaly uplynulou dekádu, a jeho povýšení je logickým vyústěním snahy o zachování firemní kultury, která Apple vynesla na samotný vrchol.
„John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce pro vedení s integritou a ctí. Je to vizionář, jehož přínosy jsou již nyní nespočetné. Nemohl bych si být jistější jeho schopnostmi i charakterem a těším se na úzkou spolupráci během tohoto přechodného období v mé nové roli,“ prohlásil ke svému nástupci Tim Cook, který sám do ikonické kalifornské společnosti nastoupil v roce 1998, aby se po třinácti letech stal CEO. Nyní má před sebou jako šéf několik posledních měsíců.
„Být generálním ředitelem Applu a dostat důvěru vést tak výjimečnou společnost bylo největším privilegiem mého života. Apple miluji celou svou bytostí a jsem nesmírně vděčný za příležitost pracovat s týmem tak geniálních, inovativních a kreativních lidí, kteří neochvějně pracují na vytváření nejlepších produktů a služeb na světě,“ uvedl ke svému odchodu Tim Cook. Jeho nástupce se do historie Applu zapsal především jako inženýrský mozek, který dokázal propojit ambiciózní design s technologickou precizností.
John Ternus se podílel na uvedení několika nových produktových řad, včetně iPadu a sluchátek AirPods, a také na mnoha generacích řady dalších produktů, ať už šlo o iPhony, Macy nebo Apple Watch. Naposledy šlo například o tenká iPhone Air nebo levný MacBook Neo. Dlouhodobě se soustředil také na inovace v oblasti materiálů a designu hardwaru, které snížily uhlíkovou stopu, včetně vytvoření recyklované hliníkové směsi či využití titanu vyrobeného 3D tiskem.
„Jsem hluboce vděčný za tuto příležitost pokračovat v misi Applu. Měl jsem to štěstí pracovat pod Stevem Jobsem a mít Tima Cooka jako svého mentora. Bylo privilegiem pomáhat formovat produkty, které změnily to, jak komunikujeme se světem i se sebou navzájem. Jsem plný optimismu ohledně toho, čeho můžeme dosáhnout v nadcházejících letech, a slibuji, že povedu Apple s hodnotami a vizí, které toto místo definovaly po půl století,“ uvedl budoucí CEO Applu.
Odkaz, který Tim Cook svému nástupci zanechává, je z pohledu čísel téměř neuvěřitelný. Když v roce 2011 nastupoval, tržní kapitalizace Applu činila zhruba 350 miliard dolarů. Dnes hodnota firmy přesahuje čtyři biliony dolarů. To je růst o více než tisíc procent. Roční tržby pod jeho vedením vzrostly téměř čtyřnásobně ze 108 miliard dolarů v roce 2011 na loňských více než 416 miliard. Vedle stále nejsilnějších prodejů iPhonů dokázal Cook vybudovat obří byznys také třeba z digitálních služeb.
I když Ternus přebere každodenní řízení, Tim Cook zůstane aktivním v roli výkonného předsedy rady, v níž se bude soustředit na spolupráci s tvůrci politik po celém světě. Ternus pak plánuje pokračovat v prosazování hodnot, jako je ochrana soukromí a environmentální odpovědnost. Přechodné období potrvá celé léto 2026, kdy budou Cook a Ternus úzce spolupracovat na předání všech agend.