Konec literatury za výprodejové ceny? Legendární síti Levné knihy došly peníze a po 30 letech skomírá
Síť se 49 pobočkami po celém Česku doplatila na propad tržeb a inflaci. Soud požádala o prohlášení konkursu na svůj veškerý majetek.
Legendární síť prodejen Levné knihy, která v Česku působí od roku 1996, míří do úpadku. Společnost na sebe podala insolvenční návrh, ve kterém přiznává celkové dluhy ve výši přibližně 133 milionů korun. Podle zástupců firmy, která patří lichtenštejnské společnosti Eurofaktor Anstalt, stojí za fatálními finančními potížemi souběh negativních faktorů v čele s dozvuky pandemie a následnou vysokou inflací. Firma nyní navrhuje řešit situaci cestou konkursu na svůj veškerý majetek.
Hospodaření sítě se 49 pobočkami se v posledních letech propadlo do hlubokých problémů, které vyčerpaly veškerý kapitál. Nezajištěným věřitelům dluží firma 103,3 milionu korun, dalších 29,8 milionu pak tvoří bankovní úvěr u České spořitelny. „Aby nepříznivé časy překlenul, použil dlužník své finanční rezervy; kýžené stability se však z dlouhodobého hlediska dosáhnout nepodařilo,“ uvedla společnost v návrhu, o kterém informovaly servery ČTK a Forbes.
Vedení sítě vyhodnotilo, že další výkon podnikatelské činnosti zaměřené na prodej literatury a hraček za výprodejové ceny již není udržitelný. Pád sítě zasáhl i obchodní partnery. Knižní second hand Knihobot oznámil ukončení spolupráce a vyzval své zákazníky, aby do poboček Levných knih již žádné další tituly nenosili. Ačkoliv firma ještě před deseti dny otevírala novou prodejnu v centru Brna, osud celého řetězce je po třech dekádách na trhu v rukou soudu. Ten nyní vyzval věřitele, aby se přihlásili se svými pohledávkami.