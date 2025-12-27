Kostičkové květinářství LEGO se rozrostlo o krásné kousky: tulipány, kaktusy a kopretiny s překvapením
Řada stavebnic Lego Botanicals patří k tomu nejhezčímu, co dánská firma nabízí. Teď k ní přibyla čtveřice rostlin, které jsou opět jako živé.
Kytice tulipánů. Kopretiny namíchané s levandulemi – a roztomilým překvapením. Kvetoucí kaktusy. A také lopatkovec neboli toulcovka či spatifylum. Kostičkové květinářství značky Lego se rozrostlo o čtyři povedené kousky, které zamíří do prodeje už 1. ledna.
Stavebnice Lego nemusí mít tisícovky dílků, aby byla krásná. Někdy jich stačí třeba jen 133, abyste postavili kousek, který si rádi vystavíte na stole či v poličce. Přesně jako v případě první ze čtyř rostlinných novinek, které obohatily botanickou nabídku značky Lego. Tímhle důkazem krásy v jednoduchosti je stavebnice kopretin, která kromě samotných květin potěší i kouskem roztomilosti.
V balení najdete nejen tři velké a dvě menší kopretinky, ale také trojici levandulí – a především můžete na stonek jedné z nich přidělat slunéčko sedmitečné. To vše navíc za velice sympatickou cenu 369 korun. A i když červená beruška u dalších třech nových setů z populární řady Lego Botanicals chybí, nahrazují to větším množstvím kytiček i kostiček.
Kostičkové květinářství se totiž rozrostlo například o impozantní pugét různě rozkvetlých a rozmanitě barevných tulipánů. Z téměř šesti set dílků jich postavíte čtrnáct, ty nejdelší dosahují délky 36 centimetrů. Další novinka je sice zakrslejší, ale o nic méně povedená. Do modrého květináčku totiž zasadíte hned dva krásně kvetoucí kaktusy.
Čtveřici novoročních novinek pak uzavírá oblíbená pokojovka spatifylum (též lopatkovec nebo toulcovka) ve stylovém květináči, dost možná jedna z těch úplně nejopravdověji vypadajících Lego květin v nabídce dánské společnosti. Takže jestli zapomínáte zalévat živé kytky, ale rádi byste si interiér něčím zeleným přece jen ozdobili, hurá na e-shop Lega. Všechny čtyři nové rostliny tam pořídíte od 1. ledna. A jestli vás neberou kytky, možná vás zaujmou jiné stavebnice – třeba úplně první Lego Star Trek!