Krabice pro míčové sporty a 3 500 lidí. V Ostravě vyroste nová multifunkční sportovní hala

Nová sportovní hala by měla v Ostravě stát v roce 2028. Předpokládané náklady na výstavbu aktuálně činí 800 milionů korun.

Ostrava plánuje výrazně proměnit území v lokalitě Fifejd. Součástí bude i výstavba multifunkční sportovní haly pro míčové sporty, jejíž kapacita má být minimálně 3 500 diváků. Vznikne rekonstrukcí stávající průmyslové haly a má nabídnout zázemí pro konání sportovních událostí vrcholné mezinárodní úrovně, včetně evropských i světových šampionátů. Za návrhem stojí ateliér Platforma Architekti, který propojil původní architekturu s moderními prvky.

„Pro záměr nové sportovní haly původní stavba provozní haly bohužel svými prostorovými parametry nevyhovuje. Její architektura je ovšem tak silná, že jsme ji nechtěli poslat do zapomnění, a rozhodli se halu zachovat. Koncepčně jsme do ní umístili novou ‚krabici‘ na sport. Koncept je velmi jednoduchý – stávající hala už stojí, má jasný a silný charakter s výraznou fasádou z režného cihelného zdiva. To nám umožňuje oprostit se od hledání nové formy a vzhledu,“ uvádí architekti.

Stavět by chtělo začít město Ostrava podle svého vyjádření ideálně počátkem roku 2026 a mít hotovo za dva roky. Předpokládané náklady na výstavbu sportoviště jsou aktuálně 800 milionů korun bez DPH. Na financování se bude podílet Moravskoslezský kraj částkou 80 milionů korun. Většina nákladů ale půjde za městem Ostrava.