Kryptosvětem otřásla další velká insolvence. Bitcoin po zamrznutí ale znovu ožil a odrazil se ode dna

Z nového roku uplynul teprve měsíc, ale ve světě kryptoměn se opět dějí divy. Bitcoin si od začátku roku připsal přes 40 procent a vyrostl dokonce více než ethereum, které od začátku roku připsalo přes 35 procent. Bitcoin se drží významně nad hodnotou 20 tisíc dolarů, a to navzdory negativním zprávám z kryptoměnového prostředí, které se v minulých týdnech objevovaly. Podívejme se proto na to, co se s bitcoinem po novém roce stalo a jak s tím (ne)souvisí další velké otřesy, které v kryptosvětě vyvolaly problémy společnosti Genesis, která obchoduje s digitálními aktivy.

Lokální bitcoinové dno

Po listopadovém propadu celého kryptoměnového trhu v souvislosti s pádem kryptoměnové burzy FTX a po prosinci, kdy se trh nehýbal a vynechal dokonce pověstnou Santa Claus rally, bylo jen otázkou času, kdy se trh opět významně pohne jedním nebo druhým směrem. Od 17. prosince do 7. ledna jsme mohli pozorovat, že se bitcoin hýbal v rozmezí 16 400 a 17 000 dolarů.

Malé cenové pohyby, které byly pro bitcoin až netypické (trh se v podstatě vůbec nehýbal), byly spojené i s postupně upadajícím objemem zobchodovaného množství, které na spotových trzích podle serveru CoinMarketCap spadlo hluboko pod 20 miliard dolarů denně. Pro srovnání: ještě před pádem FTX se bitcoinů běžně zobchodovalo denně za zhruba 40 miliard dolarů.

Klesající objemy obchodování zrcadlily fakt, že zájem veřejnosti o nákup či prodej bitcoinů zcela ochabl a trh doslova zamrzl. Když obchodníci zmizí z trhu, citelně se sníží objemy obchodování a trh nevykazuje žádnou aktivitu, pak stačí ke srovnatelnému pohybu ceny výrazně menší kapitál než v období vysokých objemů.

Foto: CzechCrunch Vývoj ceny bitcoinu v dolarech za posledních šest měsíců

Zjednodušeně řečeno, cena bitcoinu roste, když jsou na trhu kupující více agresivní než prodávající, které následně přetlačí a posunou rovnovážnou cenu výše. Když chce více lidí za určitou cenu nakupovat než prodávat, všichni prodávající za danou cenu prodají a další zájemci o koupi musí poptávkovou cenu zvýšit, aby se střetla s nabídkovou cenou prodávajících, kteří za původní cenu nebyli ochotni prodat.

Zpětně lze tvrdit, že když 8. ledna prorazila cena bitcoinu hranici 17 000 dolarů, většina hráčů uvěřila, že bitcoin dále poroste, a zvedl se zájem o obchodování (9. ledna byl objem obchodování na dvojnásobku z předešlého dne). Bitcoin prožil několikadenní rally v důsledku toho, že v tomto cenovém pásmu nebylo mnoho lidí ochotno prodat, jelikož se tam cena pohybovala několik týdnů, a kdo chtěl, tak již prodal.

Dnes už můžeme říci, že listopadových 15 600 dolarů za bitcoin bylo lokálním dnem, kolem kterého se nejpopulárnější kryptoměna dva měsíce plácala. V lednu už všichni, kdo chtěli v panice prodat, prodali, skeptici si otevřeli short a zaplnili sociální sítě zprávami o tom, že bitcoin je mrtvola a zvěstovali pád Tetheru. A trh je opět překvapil.

Akciové oživení

Kryptoměny přitom nejsou jediné, které do nového roku vykročily pravou nohou. Americké akciové indexy rovněž posilovaly. Největší akciový index S&P 500 připsal od počátku roku přes osm procent, technologický index NASDAQ pak už dokonce patnáct procent. Je otázkou, co za tímto růstem stojí – zda očekávání slábnoucí inflace a zbrzdění růstu úrokových sazeb, vidina jen mírné ekonomické recese nebo snad jen posunutá „Christmas rally“.

Skoro to vypadá, že trh je pevně přesvědčen, že úrokové sazby americké centrální banky nevzrostou přes pět procent a inflace bude dále slábnout. Interpretací je velice mnoho – co analytik, to názor. Faktem však je, že akcie od nového roku citelně posílily.

Pozitivní vývoj na akciových trzích, zejména na technologických titulech, značí opětovnou ochotu investorů přesouvat kapitál do rizikových aktiv. S tímto apetitem se samozřejmě svezou i kryptoměny, které jsou na škále rizikovosti ještě o stupínek dále.

Insolvenci Genesis navzdory

Fascinující na současném růstu kryptoměn je, že probíhá negativním událostem navzdory. Je zřejmé, že dominový efekt vyvolaný pádem kryptoměnové burzy FTX ještě zdaleka neodezněl. V lednu na sebe podala insolvenční návrh podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona společnost Genesis, dceřiná společnost Digital Currency Group (DCG), kterou ovládá miliardář a bývalý investiční bankéř Barry Silbert.

Genesis, která obchoduje s digitálními aktivy, ve svém insolvenčním návrhu uvedla, že odhaduje svůj majetek a dluhy v rozmezí jednoho až deseti miliard dolarů, což je podobné číslo jako v případě úpadku platformy Celsius. Situace kolem Genesis je však mnohem zajímavější. Hlavním důvodem je struktura věřitelů této společnosti a způsob, kterým se firma do současných problémů dostala.

Největším věřitelem jsou totiž klienti burzy Gemini, které v řízení zastupuje burza Gemini (Gemini Trust Company) a kteří mají vůči Genesis pohledávku ve výši zhruba 750 milionů dolarů. A kdo stojí za Gemini? Bratři Winklevossovi, které dobře znáte z filmu The Social Network mapující příběh vzniku sociální sítě Facebook.

Než se pustili do světa kryptoměn, stali se propagátory bitcoinu a založili si vlastní burzu i stablecoin, byli Winklevossovi právě u zrodu Facebooku. Následně osočili Marka Zuckerberga z toho, že jim síť ukradl, a následoval spor, který byl nakonec vyřešen smírem. Můžeme tedy s klidem říci, že bratři Winklevossovi nemají zrovna štěstí na obchodní partnery a v obchodních sporech nejsou žádnými nováčky.

Foto: Depositphotos Dvojčata Cameron a Tyler Winklevossovi

Tentokrát udělali osudovou chybu v navázání spolupráce s již zmíněným Barrym Silbertem, který za Genesis prostřednictvím DCG stojí. Ve spolupráci mezi Genesis a Gemini šlo zjednodušeně o to, že uživatelé burzy Gemini měli možnost v rámci rozhraní burzy využívat produkt Earn, který jim umožňoval půjčovat své kryptoměny a odměnou za to získávat úrok. V praxi však uživatelé nepůjčovali své kryptoměny burze Gemini, ale společnosti Genesis. Ta pak fungovala obdobně jako banka a půjčovala vložené prostředky dalším osobám (samozřejmě za vyšší úrok, než který platila uživatelům burza Gemini).

Zejména v době nulových úrokových sazeb byla služba Earn velice silným lákadlem pro uživatele, jak dále rozmnožit své kryptoměny. Vše fungovalo hladce a všechny strany byly spokojeny. Ovšem jen do doby, než se kryptoměnový domeček z karet začal hroutit.

Nejprve spadla cena kryptoměny Terra (Luna), což způsobilo nejen přímé ztráty fondům a platformám, které kryptoměnu držely, používaly jako zástavu (obdobně jako u hypotéky) nebo ji půjčovaly dalším osobám, ale i nepřímé ztráty všem držitelům ostatních kryptoměn, které zareagovaly propadem ceny.

Propad ceny bitcoinu a etherea vyvolal kaskádu likvidací u spekulantů, kteří měli otevřené dlouhé pozice na páku – spekulovali s půjčenými penězi na to, že kryptoměny porostou, a pád trhu je donutil pozice zavřít, takzvaně je zlikvidoval. Nejznámějším případem byl fond 3AC. Právě jemu půjčila Genesis asi 2,3 miliardy dolarů a ocitla se v problémech.

V létě 2022 ji zachránila rychlá reakce mateřské společnosti DCG, která vystavila společnosti Genesis směnku splatnou v roce 2032 k pokrytí ztráty vzniklé pádem 3AC. Tím pádem Genesis nemusela na rozdíl od platformy Celsius podat insolvenční návrh a mohla dál fungovat. Proč tehdy Barry Silbert a DCG Genesis podrželi? Důvod je jednoduchý: reputace.

DCG je jedním z nejdůležitějších hráčů ve světě kryptoměn – provozuje mimo jiné Grayscale Bitcoin Trust, který dlouhou dobu jako jediný umožňoval institucionálním investorům vstup do světa kryptoměn. V současné době v USA usiluje o zřízení bitcoinového ETF (burzovně obchodovaný fond) a na investory ani regulátora by nepůsobilo dobře, kdyby jedna z jeho dceřiných firem zkrachovala.

Navíc by se tím vystavili nepřátelské reakci ze strany ostatních velkých hráčů, se kterými měli obchodní vazby. Riziko obchodních sporů je ve Spojených státech něco, co chcete minimalizovat – může se totiž stát, že se na právních službách nedoplatíte. Pak ale přišel pád burzy FTX a její sesterské společnosti Alameda Research. Genesis měla tu smůlu, že byla jejich největším nezajištěným věřitelem – skupině půjčila přes 220 milionů dolarů. Rázem se situace stala pro Genesis neudržitelnou.

Spolu s krachem FTX došlo také k propadu ceny bitcoinu a snížení objemu obchodování (popsáno výše). To mělo vliv na majetek i zdroj příjmů mateřské společnosti DCG, která již tentokrát nemohla Genesis pomoci. Problém Genesis tedy pravděpodobně nespočívá v tom, že by měla více dluhů než majetku, nýbrž v tom, že je v platební neschopnosti – není včas schopna plnit své závazky.

Genesis proto loni v listopadu zastavila výběry, čímž znemožnila uživatelům burzy Gemini využívajícím službu Earn přístup k jejich kryptoměnám. A začala mela. Nejprve mediální přestřelka na sociální síti Twitter mezi bratry Winklevossovými a Barry Silbertem, následně otevřené dopisy a hrozby žalobou. Z partnerství se stal boj na život a na smrt.

Bratři Winklevossovi vysílali signály, že se snaží situaci řešit s DCG a Barrym Silbertem tak, aby byly uspokojeny pohledávky uživatelů burzy Gemini, ale že Barry Silbert na jejich výzvy nereaguje a pomyslně strká hlavu do písku. Barry Silbert, který začínal kariéru jako expert na insolvenční řízení, reagoval ve smyslu, že Genesis nemá vůči DCG žádné splatné pohledávky.

Nyní už je jasné, že Barry Silbert první kolo prohrál, jím ovládaná Genesis musela podat insolvenční návrh a začne řešit restrukturalizaci svého dluhu pod dohledem soudu ve státě New York. Bratři Winklevossovi se už teď nechali slyšet, že připravují právní kroky nejen v rámci insolvenčního řízení společnosti Genesis, ale také přímo vůči Barrymu Silbertovi a mateřské společnosti DCG.

Jaké konkrétní kroky známé bratrské duo podnikne a jak se situace bude vyvíjet, si netroufám zatím odhadnout. Jisté je jen to, že bude veselo. A proč by vás to mělo zajímat? DCG ovládá bitcoinový trust GBTC, který je největším držitelem bitcoinu. Problémy DCG by mohly mít vliv na fungování tohoto trustu a přinést do světa kryptoměn další systémové riziko. O tom si ale povíme příště.