Kubismus v architektuře je český unikát. Veřejnosti se otevírá vila, která ukáže i nábytek

Uložit 0

Když se řekne kubismus, lidé si představí většinou dílo Pabla Picassa, přitom ale nemusí jít jen o výtvarné umění. V Česku se tento styl objevoval mimo jiné v architektuře, kde se vyvinul v unikátní umělecký směr, jenž tu dosáhl značného rozmachu. Zástupcem je mimo jiné Bauerova vila v Libodřicích na Kolínsku. Nyní se jedinečná vila, kterou postavil architekt Josef Gočár, otevírá veřejnosti. Uměleckoprůmyslové museum v Praze do ní umístilo expozici kubistického interiéru.

Pražské muzeum už má stálou výstavu Český kubismus, která se nachází v další Gočárově budově – v Domě U Černé matky Boží v centru Prahy. Bauerova vila ji nyní doplňuje. K vidění je nábytková tvorba a užité umění kubismu. Jde zejména o díla zmíněného Gočára, ale i Pavla Janáka, který je i autorem Libeňského mostu, Ladislava Machoně, jenž stojí také za dvojdomkem Karla a Josefa Čapkových, nebo Vlastislava Hofmana, který je spoluautorem pražského Jiráskova či Štefánikova mostu.

Budova na Kolínsku byla postavená v roce 1914, objednal si ji místní velkostatkář Adolf Bauer. Jeho rodina tu bydlela až do roku 1931, v roce 1940 byla zkonfiskována jako židovský majetek, v roce 1948 ji stát znárodnil. Po roce 2000 ji získala do majetku Nadace českého kubismu, která ji pak několik let rekonstruovala. Od letošního roku ji má v péči právě Uměleckoprůmyslové museum v Praze. O prázdninách ji lze navštívit od čtvrtka do neděle, v dalších měsících o víkendu, od listopadu do března zůstane vila zavřená, je ale možnost si prohlídku objednat.