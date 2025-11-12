Kuře z Popeyes, robotická kuchyně i kino s donáškou burgeru do křesla. Otevírá nové Centrum Černý Most
Pražské nákupní centrum se po rozšíření přejmenovává na Westfield a chce měnit pravidla nakupování i zábavy.
Návštěvníci Černého Mostu se od dnešního dne mohou těšit na zcela proměněné nákupní centrum. Po téměř dvou letech rekonstrukce, která si vyžádala investici 1,8 miliardy korun, se otevírá rozšířená část s více než třiceti novými obchody a restauracemi, zmodernizovaným kinem a odpočinkovými zónami. Zároveň dochází k oficiálnímu přejmenování nákupního centra na Westfield Černý Most.
Nová přístavba o rozloze 9 100 metrů čtverečních reaguje především na připomínky návštěvníků. Nabízí více míst k sezení, širší gastronomickou nabídku a nové, moderní obchody. Celková plocha centra nyní činí téměř 94 100 metrů čtverečních a zahrnuje více než 180 obchodů.
Mezi asi nejzajímavější novinky patří otevření první pražské pobočky JD Sports. Milovníci streetwearu a tenisek zde na jednom místě najdou širokou nabídku značek jako Nike, Adidas nebo Jordan. Kompletní sortiment do centra přináší i skupina LPP, zastoupená značkami Reserved, Sinsay, House, Mohito a od jara také Cropp.
Na své si přijdou i čtenáři. Knihkupectví Dobrovský představuje nový koncept zaměřený na pohodlné listování knihami a klidové posezení. Nabídku elektroniky rozšiřuje nově otevřená prodejna Xiaomi.
Zásadní proměnou prošla také gastronomická nabídka. Dvoupodlažní restaurační zóna přináší nový koncept, který se odklání od klasických food courtů. Jídlo se zde podává na porcelánovém nádobí, které se po použití myje v centrální myčce, a část podniků nabízí dokonce obsluhu u stolu.
„Chtěli jsme vytvořit místo, kam lidé přijdou posedět, nejen rychle se najíst,“ říká Jakub Skwarlo, provozní ředitel pro střední Evropu ze společnosti Unibail-Rodamco-Westfield, jež centrum provozuje.
Návštěvníci zde nově najdou například Popeyes s americkým kuřetem, Dean&David se zdravými saláty a bowly, vietnamsko-francouzský Banh-mi-ba či Tom’s Burger. Zajímavostí je také robotická restaurace iFood, jejíž jídlo připravuje automatizovaná kuchyně. Tradiční značky jako McDonald’s a Costa Coffee prošly kompletním redesignem.
Pohodlnější kino s obsluhou
Úplně novou kapitolou proměny centra je rekonstrukce multiplexu CineStar. Kromě klasických kinosálů se otevírají i tři exkluzivní VIP sály Gold Class, které přinášejí údajně dosud nejvyšší úroveň pohodlí v rámci celé sítě.
Ve VIP sálech jsou k dispozici polohovatelná sedadla vybavená polštáři a stolečky, privátní bar před vstupem do sálu a obsluha, která návštěvníkům nabídne občerstvení i během samotných projekcí. Číšník tak může divákům během představení přinést koktejl, víno nebo burger přímo k sedačce. Každý sál nabízí 28 míst a zahrnuje i dvě místa pro vozíčkáře. Intimnější filmový zážitek však má svou cenu, vstupné bude vyšší než v běžných sálech.
Centrum prošlo modernizací i v oblasti zázemí a služeb pro návštěvníky. Nové odpočinkové zóny s pohodlnějšími sedačkami, digitální navigační tabule a zrekonstruovaný infostánek údajně usnadňují orientaci v rozšířeném prostoru. V restaurační části vznikla krytá herní zóna pro děti a výraznou proměnou prošlo také fitness centrum Form Factory, které je nyní větší a moderněji vybavené.
Rekonstrukce kladla důraz i na udržitelnost. Při stavbě byly využity recyklované materiály a beton s nízkou uhlíkovou stopou, na střechu přibyly solární panely a zároveň zde vznikla ekologická stanoviště pro včely, netopýry a ještěrky.
Otevření centra doprovází čtyřdenní program, jehož vrcholem bude vystoupení švédské popové zpěvačky Zary Larsson, která ve čtvrtek odehraje show pro 3 500 návštěvníků. Součástí oslav je i více než 90 obchodů nabízejících speciální slevy, a návštěvníci mohou navštívit také výstavu Giganti oceánů. Program následně plynule přejde do vánoční kampaně.