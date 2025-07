Kvůli chybě lékařů přišel o dědečka. I proto postavil chatbota pro doktory, který z něj udělal miliardáře

Uložit 0

Když byl Daniel Nadler malý, jeho dědeček zemřel kvůli chybné diagnóze. Lékaři tehdy nedokázali správně určit, co se děje, a udělali rozhodnutí, které ho stálo život. Jednalo se o okamžik, který v Nadlerovi zůstal napořád. O desítky let později, po doktorátu na Harvardu a prodeji své první firmy, se k této zkušenosti rozhodl vrátit. A vznikl OpenEvidence, nástroj umělé inteligence, který lékařům umožňuje během vteřin najít odpověď podloženou nejnovějšími studiemi.

Náznaky, že Nadler jednou může dělat velké věci, přišly už na univerzitě. Ještě během studia na Harvardu spoluzaložil startup Kensho, který se zabýval analýzou finančních dat. V roce 2018 ho koupila společnost S&P Global za 550 milionů dolarů (bezmála 12 miliard korun). Nadler si tehdy mohl dát pauzu, odejít s vydělanými penězi a už nic neřešit. Místo toho ale vložil deset milionů dolarů ze svého právě do OpenEvidence a opět uspěl. „Chtěl jsem vsadit na sebe a bylo to nejlepší finanční rozhodnutí, které jsem v životě udělal,“ popsal pro magazín Forbes.

OpenEvidence vypadá na první pohled jako chatbot. Lékař mu může položit obyčejný dotaz, například jaký lék nasadit pacientovi s konkrétní diagnózou nebo jaká jsou rizika při kombinaci dvou léčiv. Na webových stránkách ale slibuje, že místo obecných odpovědí generovaných z internetu dostane výstup, který je sestavený výhradně z odborných studií z nejprestižnějších lékařských časopisů. A to včetně citací či upozornění na limity studií.

Daniel Nadler from Open Evidence highlights a startling shift: medical knowledge now doubles every 5 years, compelling doctors to adopt AI tools rapidly to keep pace. pic.twitter.com/NMY7vAqnKt

