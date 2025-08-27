Legendární značka Marshall ukázala svůj první party reproduktor. Stojí přes 20 tisíc a má i světelné efekty
Reproduktor Marshall Bromley 750 má kolečka, nabízí 40 hodin provozu, vestavěné světelné efekty i vstupy pro nástroje. A také ikonický design.
Marshall, legendární výrobce kytarových zesilovačů, představil svůj vůbec první party reproduktor. Jmenuje se Bromley 750 a bude se prodávat za 999 eur, což je v přepočtu necelých 25 tisíc korun. Model kombinuje ikonický design černozlatých zesilovačů s moderními funkcemi včetně LED světelných efektů a 360stupňového zvuku. „Když jsme poprvé zvažovali vstup do kategorie party reproduktorů, viděli jsme příležitost přinést něco odlišného na uniformní trh,“ uvedla Hanna Wallner, produktová manažerka Marshallu.
Bromley 750 se pyšní více než 40 hodinami provozu na jedno nabití a výměnnou baterií, která slouží také jako powerbanka. Reproduktor disponuje vstupními konektory pro mikrofony a nástroje (XLR a jack 6,3 mm), vestavěným reverb a delay efektem, což umožňuje živé vystoupení. Zařízení má také IP54 certifikaci proti prachu a vodě, kolečka pro snadný transport a tři režimy osvětlení synchronizované s hudbou. Speciální ovladač „Sound Character“ přepíná mezi režimem pro interiér a pro venkovní akce.
Bromley dostal jméno podle londýnské čtvrti, kde vznikla „Bromley Contingent“ – skupina fanoušků Sex Pistols, z níž vzešli Siouxsie Sioux nebo Billy Idol. „Navrhli jsme Bromley 750 tak, aby byl něčím, co budete chtít vystavit a pochlubit se jím – reproduktorem, který se stane součástí vašeho domova a interiéru. Design vychází z naší tradice a jeho jádrem je ‚party‘,“ uvedla Ella Renneus, senior designérka Marshall Group. Prodej začne ve vybraných regionech na konci září. Oficiální dostupnost ani cena v Česku zatím není známa.