LEGO představuje stavebnici Dungeons & Dragons. S rudým drakem, hrdinskou hospodou a jeskyní plnou příšer

Uložit 0

Hoďte si kostkou, abyste zjistili, jestli odoláte mocnému kouzlu nové stavebnice LEGO… Ale ne, padla vám jednička! Smůla, spojení slavných značek Dungeons & Dragons a LEGO vás dokonale očarovalo a jen tak vás nepustí. Vysvobodí vás pouze to, pokud stavebnici Dungeons & Dragons: Příběh Rudého draka podle fantasy fenoménu postavíte do poslední kostičky.

Dungeons & Dragons je nejslavnější hra na hrdiny na světě. Lidé všech věků si dnes a denně sedají ke stolu s tužkami, papíry a kostkami a ve své představivosti prožívají hrdinské příběhy jako z Pána prstenů nebo Zaklínače. Činí tak už přesně půl století – Dungeons & Dragons letos slaví 50 let od svého vzniku. Tato hra inspirovala nespočet úspěšných videoher, filmů, knížek a třeba i české Dračí doupě. Teď podle D&D vznikla nová stavebnice LEGO s názvem Příběh Rudého draka. A je to splněný sen všech fanoušků žánru fantasy.

Novinku tvoří rozbořený hrad, pod nímž najdete kobky – a nad ním rudého draka (inu, dungeons a dragons…). Z celkem 3 745 dílků postavíte i další příšery proslavené stolní hrou. Od zřícího neboli beholdera s hromadou očí na chapadlech přes displacer beasta alias klamoparda až po owlbeara, magické spojení sovy a medvěda neboli medvýra. A dojde i na želatinovou kouli, jež požírá hrdiny a zanechává z nich jen kostičkové kostlivce! V sadě mimochodem najdete hned tři další kostlivé válečníky.

Do souboje s plastovými monstry – anebo do krčmy, jež se krčí v podhradí – vyšlete půltucet dobrodruhů včetně drakorozeného barda, elfí kouzelnice nebo trpasličího válečníka. Osmačtyřicet centimetrů vysoký hrad se všemi obyvateli i dobyvateli bude k mání na e-shopu LEGO za 8 999 korun už od 4. dubna.

Ve spolupráci se značkou Dungeons & Dragons navíc dánská společnost plánuje vydat i další minifigurky. Znalci ocení například upíra Strahda von Zaroviče, čarodějku Tašu nebo illithida čili mozkožrouta. Spolu s kratičkou pravidlovou příručkou, kterou LEGO pro D&D přichystalo, by se tak mohlo stát i praktickou pomůckou pro vaše herní seance. Jen figurky na papírové mapě by prostě vystřídali LEGO hrdinové…

LEGO podoba Dungeons & Dragons je produktem líhně LEGO Ideas, do níž amatérští designéři přihlašují své nápady ve snaze dostat je až na trh. Ve spolupráci se společností Wizards of the Coast, jež je vydavatelem Dungeons & Dragons, LEGO před rokem vyhlásilo soutěž o nejlepší design na motivy D&D. Právě Příběh Rudého draka od Lucase Bolta je vítězem tohoto soupeření.

Tím mimochodem dobrodružná novinka naznačuje možný osud LEGO stavebnice Tančícího domu. Slavná pražská budova nedávno v rámci projektu Ideas posbírala od příznivců deset tisíc hlasů potřebných k tomu, aby se jí začala zabývat odborná porota. Ta ji posoudí ke komerčnímu vydání a dotažení do podoby očekávané od oficiální stavebnice.

Při pohledu na návrh stavebnice Dungeons & Dragons ze začátku loňského roku a na její finální podobu můžete získat představu nejen o délce celého procesu, ale i o tom, jak moc se nápad z hlavy fanouška v rukou profesionálních designérů a manažerů může proměnit. Oproti původnímu návrhu se právě představené D&D LEGO nafouklo o sedm set dílů.

Náznakem budoucnosti LEGO Tančícího domu mohou být i další díla, která dostala oficiální razítko. Z platformy Ideas takto na trh zamířila třeba britská telefonní budka v červené barvě nebo replika ikonického fotoaparátu Polaroid. Krátce před Vánoci pak do světa v plastové podobě vyjel snad nejslavnější vlak na světě – Orient Express. Anebo neřešíte kreativitu fanoušků a raději byste více fantasy stavebnic? Tak se podívejte na LEGO Roklinku z Pána prstenů.