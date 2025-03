Legosaurus rex z Jurského parku byl pořádný macek! Jeho kostičková kostra má přes metr na délku

Uložit 0

Je to stavebnice LEGO. A je to tyrannosaurus rex. Takže je to legosaurus. Tedy vlastně jen jeho kostra. Z kostek. Tak či tak, nově představený sběratelský kousek spojující LEGO a Jurský park je pořádně impozantní. Jako jeho dinosauří předloha.

Pracky má kratičké, ale zuby pořádné. A sám je to pořádný obr. Má totiž přes metr na délku. To je sice o asi dvanáct metrů méně než skuteční tyrannosauři, kteří žili před asi sedmdesáti miliony let, ale na poměry LEGO stavebnic je to dost. Však ho taky tvoří přes tři tisíce dílků.

Plastového paleontologa z vás udělá LEGO novinka nazvaná Dinosauří fosilie: Tyrannosaurus rex. Ta na legácký e-shop dorazí patnáctého března, kostru metrového masožrouta pořídíte za 6 299 korun. A kromě zažloutlých zbytků jednoho z největších predátorů, které kdy Země poznala, dostanete i dvě figurky.

Stavebnice totiž vychází ze spolupráce LEGO a filmové značky Jurský park. A obsahuje i doktorské duo Alana Granta a Ellie Sattlerovou – neohrožené vědce ze tří jurských filmů. Kromě hlavních rolí v prvním snímku Stevena Spielberga jste je naposledy mohli vidět ve filmu Jurský svět: Nadvláda z roku 2022.

Stavebnici nicméně nejspíš nebudete kupovat kvůli plastovým podobiznám herců Sama Neilla a Laury Dernové, ale kvůli samotnému králi všech dinosaurů. Fosilie má několik pohyblivých částí, takže jí můžete třeba pořádně roztáhnout strach nahánějící čelisti.

A jestli jste do dinosaurů opravdu zbláznění (kdo není?!), potěší vás třeba taková drobnost, že v balení nedostanete jen tak obyčejný návod k sestavení. Ale rovnou knížečku se zajímavostmi o stavebnici, o filmovém Jurském parku a hlavně o tyrannosaurovi jako takovém. Věděli jste, že i T-rex byl nejspíš opeřený?

Každopádně pokud vás dinosauři moc neberou (jakkoliv nemožně to zní), možná byste dali přednost kousku klasického umění. V LEGO podobě totiž nedávno vyšly Slunečnice od Vincenta van Gogha. Anebo taky Stmívání, jestli dáváte přednost třpytivým upírům.