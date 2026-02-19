Léta se sem chodí do divadla nebo na oběd. Teď jsou v ikonickém paláci na Žižkově i kanceláře
Studio Marco Maio Architects se rozhodlo nenavázat doslovně na starší architekturu paláce, jenž se nachází jen kousek od Žižkovské věže.
Ve 20. letech minulého století se architekt a stavitel Rudolf Václav Svoboda rozhodl vytvořit na rozhraní Žižkova a Královských Vinohrad „podivný dům, v jehož různorodých prostorách by našel skvělou hudbu, divadlo, výtvarné umění, a kam by chodil na schůzky, na pivo, s přáteli tančit a bavit se do rána.“ A tak zde vznikl Palác Akropolis, který svému původnímu účelu sloužil s přestávkami až do nástupu komunistů. Od roku 1991 je zde opět kulturní prostor i restaurace – a nově také kancelářské prostory.
Studio Marco Maio Architects se sídlem v Portugalsku se rozhodlo nenavázat doslovně na starší architekturu paláce, jenž se nachází jen kousek od Žižkovské televizní věže. Jeho návrh staví na centrálním prostoru, který zároveň slouží jako společenské jádro i hlavní komunikační osa, kolem níž se všechno točí. Denní světlo sem proudí z obou stran budovy a protahuje se přes recepci napříč podlažím, takže prostor nepůsobí uzavřeně ani roztříštěně.
Materiálově je interiér střídmý. Původně tmavé chodby nahradily jemně zakřivené průchody s červenými keramickými obklady. Kontrast doplňuje místy dubová podlaha, nábytek a rámy oken, které prostoru dodávají teplo. Kanceláře také kombinují otevřené i klidnější zóny. „Týmy, které na tomto patře působí, se zabývají tématy prostoru či nemovitostí, jejich práce tak vyžaduje jak spolupráci, tak soustředěnou individuální činnost. Náš návrh proto střídá společné zóny podporující setkávání s tiššími místnostmi určenými ke koncentraci,“ vysvětlují architekti.