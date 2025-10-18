Léta tu zela obří jáma, teď v Liberci vzniká nová čtvrť. Byty budou i ve výškových budovách
V libereckém Perštýně postupně vznikne až 500 bytů, kanceláře i podzemní parkoviště. Inspirací mají být Innsbruck nebo Bolzano.
Původně zde měla stavět německá společnost ECE Projektmanagement, kvůli průtahům ve správních řízeních ale z plánů na výstavbu obchodního centra sešlo – a tak tu dlouhá léta zela obří jáma. Od roku 2021 ale v libereckém Perštýně staví firmy LIC a Syner Group, které ve čtvrti hodlají postupně vybudovat až 500 bytů, kanceláře i podzemní parkoviště. Na prodej jsou jednotky od malometrážních 1+kk až po velkorysé víceúrovňové apartmány s terasami nebo předzahrádkami. Ceny zatím začínají na čtyřech milionech korun, luxusnější byty vyjdou na necelých 12 milionů.
Projekt Nový Perštýn však ještě zdaleka není u konce. První etapu nazvanou Rezidence Kaskády developeři zkolaudovali v listopadu 2023. Nyní je ve výstavbě druhá fáze s označením Vilapark Horizont, která by měla být dokončena v druhé polovině příštího roku. Následovat bude rezidenční celek Liberec Towers ve výškových budovách a dále takzvaný Central Park kolem středové piazzety s městskou zelení, obchody, službami a kancelářskými plochami. Celý projekt by mohl být hotový do roku 2028. U bytových domů se počítá se zděnými konstrukcemi z cihel.
„Nový Perštýn vzniká na místě, které bylo dlouhá léta symbolem nedokončeného developmentu a prázdné stavební jámy v centru Liberce. Přinesli jsme sem jasnou vizi: proměnit zanedbanou lokalitu v živou čtvrť s různorodými formami bydlení, službami a veřejným prostorem. Inspirací se stala evropská alpská města jako Innsbruck nebo Bolzano, kde historické jádro doplňují moderní obytné celky respektující architekturu i potřeby obyvatel,“ říká Ondřej Paclt z developerské společnosti Syner. Investorem projektu je LIC, člen holdingu LIF Group, kam patří i Pivovar Svijany.