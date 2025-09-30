Letiště Václava Havla hlásí praktickou novinku. Do letadla vás pustí s dvoulitrovou láhví
Dosud jste mohli mít jen 100ml nádoby v nanejvýš litrovém sáčku. Nyní k nim na některých letech přidáte i dvoulitrovku... vašeho oblíbeného nápoje.
Od prvního října bude cestování letadlem opět o něco pohodlnější. Letiště Václava Havla totiž uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin. Když poletíte po Evropě, respektive do Schengenského prostoru z Terminálu 2, budete moci mít v příručním zavazadle až dvoulitrovou láhev.
Už žádné zdržování před bezpečnostní kontrolou, dopíjení posledních nápojů a vyhazování láhví. Na letišti nainstalovali nové rentgeny, které umožňují uvolnění přísných pravidel. Nově si na palubu letadla budete moci vzít jak tradiční sáček s nádobkami s maximálním objemem 100 mililitrů, tak jednu nádobu s objemem až dvou litrů. A nejen to, díky novým rentgenům nebudete muset tekutiny – ale ani elektroniku – vyndávat z příručního zavazadla.
„Naším cílem je dlouhodobě analyzovat provoz a v případě pozitivních výsledků postupně povolovat další objem tekutin. Věříme ale, že i tato dílčí změna je pro cestující významným benefitem,“ říká Martin Kučera z představenstva letiště. Novinka zatím zasáhne pouze Terminál 2 a cesty do Schengenského prostoru. Pravidla pro první terminál zůstávají beze změn, ačkoliv do budoucna je i pro něj v plánu modernizace a proměna bezpečnostní kontroly.