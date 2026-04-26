Lexus ukázal v Miláně nové možnosti mobility. Vedle prostorného sedanu představil i jachtu

Expozice v komplexu Superstudio Più pracovala s tématem prostoru jako nové hodnoty mobility a zapojila i projekty mezinárodních designérů.

Evelína Beníšková

Foto: Lexus

Automobilka Lexus na letošním Milan Design Weeku představila instalaci, která se zaměřila na proměnu vnímání prostoru v kontextu mobility. V expozici v komplexu Superstudio Più ukázala vedle nového konceptu prostorného sedanu také jachtu nebo autonomní minivůz, který by mohl reagovat na obtížnou mobilitu v městských oblastech.

Právě model LS slouží jako výchozí bod celé instalace. Zatímco dříve označení odkazovalo na sedan, nově má písmeno „S“ reprezentovat „space“, tedy důraz na prostor. Součástí prezentace byly i čtyři projekty vzniklé v rámci iniciativy Discover Together, na nichž se podíleli mezinárodní designéři. Například nizozemské Random Studio vytvořilo instalaci reagující na dech návštěvníka pomocí světla a zvuku, další projekt pracuje s kabátem protkaným optickými vlákny. Na oboje se můžete podívat níže ve videu.

