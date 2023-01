E-commerce je v krizi. Jak ji přežít? Poradí Dvořáková z CZC, Mates z Econea a ex-šéf Mall Group

Něco takového česká e-commerce nikdy nezažila. Loni poprvé celkový objem tržeb e-shopů meziročně klesl, konkrétně opět pod hranici 200 miliard korun. Zatímco během covidových let se online hráči těšili výraznému nárůstu prodejů, což souviselo i se zavřením kamenných prodejen, v minulém roce se na spotřebitelské poptávce naplno negativně podepsaly rostoucí ceny, energetická krize i nejisté vyhlídky do budoucna. Lidé jednoduše více šetří – a ne všechny e-shopy byly schopné se na tento stav připravit.

Jak tedy zvládnout existenční krizi? Kdy a jak se pustit do krizového managementu? Jaké kroky se vyplatí dělat? A čemu se naopak vyvarovat? Na otázky, jak co možná s nejmenšími problémy proplout krizí – ať už souvisí s tržním děním nebo interními faktory –, odpoví výrazné tváře české online scény na další události ze série e-commerce eventů CzechCrunche.

Ve středu 25. ledna od 17.30 ve Spojce Karlín vystoupí Jitka Dvořáková, generální ředitelka CZC.cz, jednoho z největších e-shopů u nás. Ten v posledních letech zažil velké změny, jako součást Mall Group loni plně prošel do rukou polského Allegra. Zatímco e-shop v prvním covidovém roce vyrostl o třetinu na celkových 5,5 miliardy a hlásil překlopení do zisku, v černých číslech se udržel jen rok – v loňském fiskálu mu klesl obrat o 660 milionů.

O své know-how se podělí také ostřílený manažer Jan Hanuš, který aktuálně působí v topenářském startupu Woltair, během své kariéry ale v různých firmách pracoval pro finanční skupinu PPF. Jako vrchní byznysový uklízeč vedl také Mall Group právě před jejím prodejem Allegru, přičemž během svého působení dokázal dlouhodobě ztrátovou e-commerce skupinu otočit alespoň do částečného provozního zisku.

„Jeli jsme paralelně tři procesy. Jednak jsme firmu ozdravovali a navíc ji připravovali na možný prodej nebo vstup na burzu. Jet takové tři linky najednou bylo extrémně těžké, každá má totiž úplně jiná pravidla a musíte dělat jiné věci. Kdyby nebyla v plánu žádná transakce, řezali bychom do struktury určitě mnohem víc, jenže když se chystáte firmu prodat, je jedním z důležitých ukazatelů stabilita. To pak nemůžete přijít a změnit polovinu věcí, které děláte. Bylo to doslova tancování mezi vejci,“ popsal Hanuš v rozhovoru pro CzechCrunch. Po prodeji Mall Group a jeho odchodu se skupina následně do ztráty dostala opět.

Dvořákovou a Hanuše jako další ze spíkrů doplní Martin Mates, spoluzakladatel e-shopu Econea, jež zákazníkům nabízí ekologické produkty. Online hráč dlouhodobě každý rok rostl na dvojnásobek a prostředky na rozvoj získal také od investora Martina Rozhoně. Když se pak firma snažila překlopit do více profesionálního řízení se zkušeným managementem, narazila na problémy a zasekla se na místě. Econea tak musela projít velkými interními změnami.

Řečníci na blížícím se e-commerce eventu s podnázvem Jak přežít interní krizi na základě svých vlastních zkušeností přinesou know-how, jak s problémy v nelehké situaci pracovat, jak správně provést nutné změny a během krize do co největší míry zachovat kontinuitu byznysu.

Více informací včetně vstupenek, které jsou do 13. ledna za zvýhodněnou cenu, najdete na oficiálním webu akce.