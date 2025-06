Z Prahy do Olomouce. Lidl přesunul svou nákupní mánii, na otevření outletu čekaly stovky lidí

Uložit 0

Pamatujete si, co způsobilo, když Lidl začátkem roku otevřel svůj outlet v pražských Štěrboholech, kde nabízel různé spotřební zboží za výhodnější ceny? Byl o to nevídaný zájem, což potvrzovaly desítky metrů dlouhé fronty a neodbytní zákazníci. Dnes se tato nákupní mánie oficiálně přesunula do Olomouce, kde populární síť supermarketů otevřela to stejné. Zájem byl velký, čekali jsme ale větší nadšení.

Několik měsíců měl Lidl Outlet výsadní postavení pouze v hlavním městě, kde se otevřel prakticky hned po zahájení nového roku. Se štěrboholským retail parkem ale Lidlu vypršela nájemní smlouva, a proto začal hledat nové prostory. Zároveň chtěl možnost k nákupu neprodaného zboží z týdenních akcí za nižší ceny nabídnout i lidem na Moravě, proto se zaměřoval na ni. A místo našel v Olomouci.

Otevření outletu v olomoucké nákupní zóně v ulici Kafkova proběhlo dnes v devět ráno, po několika týdnech propagace a apelu na všechny návštěvníky, aby si vzali pokrývky hlavy a dostatek tekutin kvůli velmi teplému letnímu počasí. To byl rozdíl oproti otvíračce v Praze, která proběhla v zimě. Organizátoři evidentně předpokládali, že zájem bude opět velký, ne-li ještě větší. Žádné davové šílenství ale neproběhlo.

My jsme na místo dorazili asi třicet minut před oficiálním otevřením, kdy už se vytvořila dlouhá fronta podél budovy. Někteří tam stáli už od časných ranních hodin, zbytek se postupně zařazoval. Těsně před otevřením se ve více než stometrové frontě mohly nacházet nižší stovky lidí, i díky dohledu ochranky a postupnému vpouštění dovnitř po menších skupinkách ale žádný chaos nepanoval.

Sem tam projelo policejní auto, které situaci monitorovalo, občas nad hlavami proletěl dron, zřejmě od kolegů novinářů, kteří si chtěli natěšené zákazníky zabrat z ptačího pohledu. A ano, samozřejmě projížděli i „civilisté“, aby si frontu ze zvědavosti nebo pobavení přátel natočili. Parkoviště bylo okolo deváté beznadějně plné, ovšem ti, kteří stihli přijet půl hodiny před otevřením, zaparkovat ještě mohli.

V následujících dnech mají být v outletu Lidlu s prodejní plochou okolo tisíce metrů čtverečních posílená bezpečnostní opatření, což se má projevit hlavně větším množstvím členů ochranky. Stejně tak mají být zajištěny i kontroly vstupu, aby se do prodejny nenahrnulo příliš mnoho lidí naráz. Otevřen bude každý den od devíti do osmi a zatím se neví, jak dlouho tam vydrží.