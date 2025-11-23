Luxusnímu hotelu v Ostravě hrozila demolice, teď ho čeká revitalizace. Vzniknou v něm i nájemní byty
Rekonstrukci cenných objektů a demolici nevyhovujících staveb doplňují průchozí pasáže a dvory, které komplex otevírají směrem k okolní zástavbě.
Svého času to býval jeden z nejluxusnějších hotelů v Rakousku-Uhersku. Secesní Hotel Palace v centru Ostravy ale od 90. let minulého století chátral a hrozila mu demolice. Pod taktovkou investiční skupiny Purposia Group, respektive její developerské odnože Antracit, se teď komplex konečně dočká revitalizace. Do roku 2031 zde vzniknou nájemní byty, obchodní prostory i zcela nový hotel na místě dnešního odstavného parkoviště.
„Palace má v Ostravě výrazné místo v historii a chceme, aby sehrál stejně důležitou roli i v budoucnu. Tato proměna ovlivní život v celém území, nejen budoucích obyvatel objektu, ale všech, kteří jej budou přirozeně využívat,“ říká Jan Hasík, majitel a generální ředitel holdingu Purposia Group. Rekonstrukci cenných objektů a demolici nevyhovujících staveb totiž doplňují průchozí pasáže a dvory, které komplex otevírají směrem k okolní zástavbě.
Do mezinárodní soutěže se přihlásilo celkem 89 architektonických kanceláří z 27 zemí světa. Vítězem se nakonec stalo berlínské studio Kuehn Malvezzi Architects, které má za sebou řadu rekonstrukcí významných německých muzeí. Purposia zakoupila Hotel Palace loni v prosinci, akvizice vyšla skupinu na nižší stovky milionů korun.