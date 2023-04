Má třetinu obyvatel, ale stejně jako Česko dva miliardové jednorožce. Chorvatsko jede na startupové vlně

Chorvatsko má většina z nás zapsané jako cíl letních dovolených, ale v poslední době zažívá i růst startupové scény. Antonia Čarija pochází z tamního ostrova Hvar a Prahu si oblíbila během pobytu v rámci programu Erasmus. Po ukončení školy zde začala pracovat ve studiu IndigiLabs, kde se věnují převážně zahraničním startupům.

V komentáři pro CzechCrunch Antonia Čarija popisuje, jak začalo chorvatské startupové prostředí růst, kdo jsou miliardoví jednorožci, ale také to, kteří Češi v tamním prostředí investují. „Díky nedávným krokům vpřed, během nichž Chorvatsko vstoupilo do eurozóny a stalo se součástí schengenského prostoru, směřuje k tomu, aby se stalo prosperující a stabilní evropskou ekonomikou,“ píše.



***

Hospodářský rozvoj v posledních letech a přidělování finančních prostředků EU na podporu inovací vynesly Chorvatsko na světový trh mnohem výrazněji než jen jako špičkovou dovolenkovou destinaci. Přestože je menší středomořskou zemí s pouhými 3,9 milionu obyvatel, má poměrně živé startupové prostředí. Stejně jako to v Česku se pyšní dvěma jednorožci, tedy startupy s hodnotou vyšší než miliarda dolarů (u nás jde o Rohlík a Productboard – pozn. red.).

K zásadnímu finančnímu impulsu pro chorvatské startupy došlo v roce 2015, kdy Světová banka nabídla nabídla malým a středním podnikům půjčky v celkové výši 20 milionů eur v projektu Innovation and Entrepreneurship Venture Capital. Přestože hospodářská situace v Chorvatsku stále není ideální a země je silně závislá na svém turistickém průmyslu, výsledky z roku 2021 potvrzují, že se chorvatská ekonomika pomalu, ale jistě transformuje. V Česku podpořila Evropská unie přímo startupy pouze prostřednictvím investic EIF do místních venture fondů.

Současná chorvatská startupová scéna sdružuje přibližně 900 rozvíjejících se firem, přičemž odhadovaná hodnota místního ekosystému dle listu Vecernji přesahuje pět miliard eur. Tyto pozitivní investiční výsledky lze z velké části přičíst globálnímu úspěchu některých chorvatských společností, jako jsou Rimac, Infobip, Nanobit a Photomath.

Foto: Rimac Mate Rimac, zakladatel chorvatské automobilky Rimac

Rimac Automobili je celosvětově známý a nejlukrativnější chorvatský startup. Začínal skromně v garáži svého zakladatele Mate Rimace, ale postupně se vypracoval až k uvedení nejrychlejšího elektromobilu na světě a od těch časů vyrábí jedny z nejrychlejších a nejluxusnějších elektromobilů vůbec. V roce 2022 získal Rimac investici 620 milionů eur, což představuje více než polovinu celkových investic v Chorvatsku ve zmíněném období.

Vedle společnosti Rimac Automobili je Infobip druhým chorvatským jednorožcem. Jedná se o cloudovou komunikační platformu, která svým uživatelům umožňuje globálně škálovat komunikaci se zákazníky prostřednictvím kanálů jako SMS, e-mail, WhatsApp či Messenger a nyní spolupracuje s globálními společnostmi včetně Uberu, Mety nebo Burger Kingu.

Dalším skvělým vynálezem s chorvatským původem je Photomath, společnost, jejíž příběh začíná u tatínka inženýra, který přišel s aplikací, jež dokáže řešit matematické úlohy jeho dětí, a to tak, že je jednoduše vyfotí. Dnes je Photomath nejpoužívanější matematickou výukovou aplikací na světě s více než 300 miliony stažení. Mezi další nadějné hráče s rychlým růstem patří Identyum, Nanobit, Amodo, nebo Aircash.

Jednorožci minimalizují odliv mozků

Díky společnostem, jako jsou Infobip a Rimac Automobili, které vytvářejí nové pracovní příležitosti, se Chorvatsku naskýtá příležitost minimalizovat probíhající odliv mozků, kdy se kvalifikovaní lidé stěhují za lepšími pracovními příležitostmi do jiných prosperujících zemí EU.

Hlavní nevýhoda zahájení podnikání v Chorvatsku je však právní povahy, s často zdlouhavými soudními řízeními, pomalou, nepřehlednou byrokracií a poměrně vysokými daněmi z příjmu. Přesto zde neexistují žádné zvláštní předpisy nebo zákony pro cizince. Každý může v Chorvatsku svobodně podnikat za stejných podmínek jako místní podnikatelé, což láká také Čechy.

Chorvatsko v poslední době zaznamenalo výrazný růst svého startupového ekosystému, který byl následován spuštěním vůbec prvních fondů rizikového kapitálu a přilákáním přímých zahraničních investic z EU. Kromě toho má solidní počet akcelerátorů a inkubátorů i dostatek coworkingových prostor, které podporují podnikatele v jejich startupových aktivitách.

Česká republika má co do počtu VC fondů a vyspělosti startupové ekonomiky náskok, ale Chorvatsko ji v poslední době dotahuje. Dokazuje to i zájem českých investorů – loni J&T Ventures spoluinvestovalo do chorvatského startupu AdScanner 1,8 milionu eur. Aktivní je zde i miliardář a šéf PPF Jiří Šmejc a jeho Emma Capital, která po nedávné divestici stále drží podíl v chorvatské sportovní sázkovce SuperSport.

Před dvěma lety zde rovněž Šmejc investoval do rychle rostoucího online tržiště Bazzar, aby podpořil jeho mezinárodní expanzi. Další čeští průmyslníci René Matera a Jaroslav Strnad zde nedávno investovali do strojírenského kolosu Đuro Đaković Group. Rovněž bychom zde našli řadu českých developerů, kteří zde staví a provozují hotely či aquapark.

Foto: PPF Jiří Šmejc, zakladatel investiční skupiny Emma Capital

Změny na chorvatském trhu v posledních několika letech se silně týkají inovací a rozvoje podnikání, ale také některých techničtějších aspektů, jako je digitalizace administrativních postupů, což pomáhá podnikům v jakékoli fázi rozvoje. Působí zde již několik fondů rizikového kapitálu jako Fil Rouge Capital, South Central Ventures nebo impaktový Feelsgood Capital.

Mimo to je v Chorvatsku je také velký počet akcelerátorů a inkubátorů, jejichž programy jsou považovány za kvalitní pro všechny podnikatele, kteří chtějí rozvíjet své nápady a začít podnikat.

Pro české digitální nomády může být atraktivní coworking Saltwater ze Splitu, který kromě svého hlavního prostoru Split Riva nabízí také OldTown Coworking & Coliving fungující od října do května, který zahrnuje jak pracovní místo, tak ubytování. V létě otevírají Beach Office, takže můžete pracovat na svém startupovém projektu a zároveň si užívat plážové sezóny!

Přehled startupové scény v Chorvatsku ukazuje, jak rozmanitá je tam nabídka talentů a kolik inovací má i malý počet obyvatel potenciál generovat. Díky nedávným krokům vpřed, kdy Chorvatsko vstoupilo do eurozóny a stalo se součástí schengenského prostoru, směřuje k tomu, aby se stalo prosperující a stabilní evropskou ekonomikou. Pokud vám uvedené startupy nestačí k tomu, abyste se přesvědčili o chorvatském talentu, stačí si vzpomenout, kde se narodil Nikola Tesla.