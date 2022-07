V rodném Brně staví developer Domoplan několik bytových domů. Do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem zase přináší bydlení ve skandinávském stylu. Teď se chce přemístit tam, kde mají Češi skoro druhý domov. Alespoň v létě. Chystá se totiž do Chorvatska, jedné z nejoblíbenějších dovolenkových destinací českých turistů.

V oblasti Mandré postaví Domoplan přímořské letovisko, jehož součástí bude dvanáct vil přímo u moře. Také v Chorvatsku chce firma mířit především na Čechy a Slováky. Zájem má ale i z dalších evropských zemí.

„Expandovat do Chorvatska jsem se rozhodl hlavně na základě našich zkušeností z tuzemského trhu a také kvůli velkému růstu, který tamější trh dlouhodobě zažívá. Zvolili jsme proto oblast Mandré, která patří k vyhlášeným letoviskům s krásným prostředím a výhledem na širé moře,“ uvedl pro CzechCrunch majitel a zakladatel Domoplanu Tomáš Vavřík.

Mandré je vesnice v jihozápadní části ostrova Pag, pátého největšího ostrova na Jadranu, ve které v roce 2011 žily jen čtyři stovky obyvatel. V Mandré bude prostor až pro čtyřiadvacet nových majitelů nemovitostí. Každá postavená vila totiž bude rozdělená na dva apartmány.

Foto: Domoplan Plážový bar v resortu Mandré

Domoplan projekt připravuje se společností MyResorts. Obě firmy patří do stejné skupiny – Fipox. MyResorts se specializuje na projekty v horských a přímořských oblastech. Noví majitelé budou moci služeb MyResorts využít v případě, že budou chtít v době, kdy v Mandré nebudou, apartmán pronajímat. „Tento investiční koncept s komplexními službami a servisem provozuje MyResorts už na českých horách,“ vysvětluje Vavřík.

Součástí resortu mají být kromě apartmánů také bazény nebo plážový bar. MyResorts bude zajišťovat chod recepce nebo asistenta. Projekt v Chorvatsku by měl být hotový do konce roku 2023.

Domoplan si Chorvatsko vybral pro svou zahraniční expanzi proto, že jde o stabilní zemi, která se už desítky let rozvíjí. Počítá přitom, že to tak bude i nadále. Společnost oceňuje, že se za poslední roky rozvinula infrastruktura, kvalita služeb i apartmánů a hotelů. K tomu hraje také fakt, že do Chorvatska se každoročně vydává víc než půl milionu českých turistů.

Pro hraje i to, že podle společnosti se jedná o zemi, kde se dá bezpečně investovat a nabízí dlouhodobý růst zhodnocení nemovitostí. V Chorvatsku je také nižší inflace, a od začátku nového roku vstoupí země do eurozóny.

Foto: Domoplan Pohled na moře

„Holiday resort Mandré představuje první z plánovaných zahraničních projektů. Ať už z hlediska výstavby přímořských resortů, které Domoplan staví společně s MyResorts, nebo samotného rezidenčního bydlení,“ říká majitel developerské firmy, která se vedle Chorvatska chce zaměřit i na jiné země. Například Srbsko, kde chce v Bělehradu (a také v chorvatském Záhřebu) stavět rezidenční bydlení.

„Jelikož se jedná o hlavní města, nabízí velký potenciál pro rozvoj bydlení a kvalitní architektury, kterou chceme nadále rozvíjet, a to i v zahraničí. Obě země na ni přitom kladou důraz a zároveň je v nich poptávka po novém rezidenčním bydlení. Protože si zakládáme na kvalitní architektuře a použitých materiálech i respektu a charakteru okolí, věříme, že mohou naše projekty v Chorvatsku i Srbsku uspět,“ dodává Vavřík s tím, že pokud se to povede, pak bude chtít developer expandovat i do dalších evropských zemí.