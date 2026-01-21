Má víc posluchačů než Taylor Swift. Experimentální skladba stará čtvrt století vystihla současnost
Nové album nevydal více než deset let, přitom má na YouTube více měsíčních posluchačů než Taylor Swift. Jak Aphex Twin prorazil na sociálních sítích?
Pokud se nepohybujete ve světě experimentální elektronické hudby, dost možná jeho jméno ani neznáte. Pokud se ale díváte na klipy na sociálních médiích, zaručeně jste slyšeli jednu, nejspíš i víc z jeho skladeb. Aphex Twin teď díky tomu na YouTube dosáhl na vyšší počet měsíčních posluchačů než Taylor Swift, aniž by během posledních deseti let vydal nové album.
Jak na svém Instagramu upozornil redaktor hudebního magazínu Resident Advisor, britský elektronický hudebník má na YouTube Music aktuálně kolem 430 milionů posluchačů měsíčně. Profil největší popové hvězdy současnosti přitom hlásí „jen“ 396 milionů posluchačů. Aphex Twin tam má přitom 466 tisíc sledujících, zatímco Taylor Swift 62,9 milionu.
Podobně propastné rozdíly platí i na Spotify, jen opačně – ona tam má 3,3 milionu posluchačů, ona 112 milionů. Taylor Swift má zkrátka obrovské mainstreamové publikum, kdežto Aphex Twin je známý spíš u vybraného publika jako kultovní experimentální tvůrce hlavně 90. a nultých let. Jak je tedy možné, že zrovna u počtu aktuálních posluchačů na YouTube Music jsou čísla tak výrazně jinak?
Vychází to z toho, jak hudební streamovací služba Googlu počítá posluchače. Do měsíčního počtu nezahrnuje jen ty, kteří si daného umělce pustí specificky na YouTube Music, ale i přehrání z klasického YouTube, ale hlavně používání skladeb na YouTube Shorts. Právě odtud nejspíš pochází většina překvapivé popularity čtyřiapadesátiletého Brita.
Zejména skladba QKThr se v posledních měsících objevuje v obrovském počtu klipů v mnoha různých kontextech, od videí o moderních technologiích po melancholickou nostalgii. Vyznění skladby hrané kompletně na harmonium – tedy něco mezi akordeonem a kostelními varhanami – k takovému použití vlastně přímo vybízí. Má silně nostalgickou atmosféru a její nálada se pohybuje někde mezi smutkem, nadějí a klidem. Když k tomu připojíme možnost hudbu použít ironicky, možnosti jsou opravdu široké.
QKThr se objevila na albu Drukqs vydaném v roce 2001, kde v zásadě hraje roli jakéhosi intermezza mezi jinak převážně elektronickými zvuky, agresivními beaty a zneklidňujícími ambientními plochami. Popularitu na sociálních médiích nabyla pravděpodobně nejdřív v core komunitách na TikToku, kde ji uživatelé začali používat jako podkres pro videa vyjadřující zvláštní náladu života mladších generací v současném světě plném výzev a hrozeb.
Z takových zdrojů se ale použití skladby rozšířilo i daleko mimo ně. A není to poprvé, co spíš melancholicky či tajemně laděná hudba Aphexe Twina rezonovala na sociálních sítích. V minulosti se v mnoha videích objevily také #3 z alba Selected Ambient Works Volume II z roku 1994 nebo Alberto Balsalm z alba …I Care Because You Do vydaného v roce 1995.
Díky vlně popularity na TikToku a dalších sociálních médiích si řadu nových mladých posluchačů našly i kapely jako Raiohead nebo Deftones. První z nich, britská rocková skupina, přitom zatím poslední dlouhohrající album vydala v roce 2016, zatímco vrchol zájmu o Deftones se v minulosti typicky odhadoval spíš v nultých letech.