Mallpay loni umožnilo odložit platby za zboží v hodnotě 300 milionů. Pod křídly ČSOB chystá změny

Služba Mallpay pro takzvané odložené platby, kdy uživatelé mohou platbu například za zboží z e-shopů zdarma odložit o padesát dnů od reálného nákupu, pomalu vstupuje do nové éry. Součástí transakce, kdy došlo k prodeji e-commerce hráče Mall Group do rukou polského Allegra, totiž Mallpay nebylo. Firma plně prošla pod křídla banky ČSOB, jež v ní předtím držela poloviční podíl. Nyní hlásí výrazný růst, personální změny i další produktové novinky s cílem stát se jedničkou na trhu.

Už teď je dle vyjádření Mallpay u nás nejrozšířenějším poskytovatelem odložených plateb obecně označovaných zkratkou BNPL (z anglického Buy Now, Pay Later – nakup teď, zaplať později). Platební kartu služby využívá 15 tisíc Čechů a přes platformu je pomocí ní možné nakupovat ve více než devíti tisíc e-shopech, jako jsou Mall, Vivantis, CZC, Košík, Patro, Tescoma, Trenýrkárna či Qerko, se kterým můžete odložit platbu za útratu v hospodě.

Další rozvoj má už nyní na starosti dřívější finanční ředitel Richard Kotrlík, jenž v čele Mallpay nahradil Adama Kolesu. Následovat má novou misi – zrychlit vývoj nových produktů, připravit se na vstup globální konkurence a dále růst, a to jak v počtu zapojených partnerů, tak i v celkovém objemu transakcí. Svoje místo totiž služba nevnímá jen v košících e-shopů, ale také u dalších článků e-commerce řetězce, jako jsou dopravci či kamenné prodejny.

„Počet možností, kde se bude dát rychle zaplatit s Mallpay, by se v následujících letech měl znásobit. Svou misi stát se platební jedničkou mezi chytrými platebními metodami rozhodně bereme vážně,“ popisuje Kotrlík. K rozvoji dojde pod novým jménem, vzhledem ke změnám majitelů Mallpay v létě chystá rebranding – ve své historii už pátý.

Foto: Mallpay Nový ředitel Mallpay Richard Kotrlík

Růstové plány podle Kotrlíka současná situace na e-commerce trhu neovlivní. V některých segmentech dochází k výraznému poklesu tržeb i nákupů, podle dat srovnávače Heureka celý trh v prvním čtvrtletí letošního roku ve srovnání se silným loňským rokem klesl o čtvrtinu. I tak ale počet transakcí a objem zprostředkovaných plateb na Mallpay roste – loni 255 tisíc transakcí vygenerovalo objem 300 milionů korun, už letos ale platforma tato čísla překonala.

Jen v současném roce Mallpay podle vyjádření pro CzechCrunch zprostředkovalo celkem 258 tisíc transakcí o celkové hodnotě 320 milionů korun a je tak na cestě k opravdu výraznému meziročnímu růstu. Zajímavostí je, že v pondělí oznámila vstup do odvětví BNPL také společnost Apple, se službou Pay Later zákazníkům ve Spojených státech umožní odložit platbu za zboží a rozložit ji do čtyř splátek v období šesti týdnů.

Podle Kotrlíka je celá situace předzvěstí mnohem rozsáhlejších změn, které mimo jiné změní i způsob, jak uživatelé uvažují o placení. Pro fintechové startupy tak vidí obrovskou příležitost. „Za pár let zkrátka nebudeme chápat, jak jsme kdy mohli platbu v řádech tisíců korun posílat e-shopu dopředu, aniž bychom si byli jistí, že nám zboží bude odesláno, zda nám dojde, co jsme si objednali a zda si zboží vůbec budeme nechávat,“ věří Kotrlík, jenž chystá i produktové novinky, aby oslovil více zákazníků.

„Chystáme například rozdělení nákupu do tří splátek bez jakéhokoli navýšení nebo možnost rozložit vyúčtování do několika splátek. V hledáčku máme i typické zákaznické starosti spojené s nakupováním online – zákazníci s námi brzy jednoduše vrátí nevhodně zvolené zboží na pár kliknutí a stejně tak rychle vyřeší reklamaci či pojistnou událost krytou z našeho pojištění,“ vyjmenovává pětatřicetiletý ředitel Mallpay.

Fintech svůj produkt staví na takzvaném BNPL skóringu, který umožňuje během sekund rozhodnout, kterému žadateli odloženou platbu povolí. Dlouhodobě se přitom pohybuje v počtu pozdě zaplacených nákupů pod dvěma procenty. Skóring chce Mallpay dále vyvíjet a zapojovat další datové zdroje s cílem vytvořit standardizovanou platební identifikaci.

„Vize je jednoduchá. Pokud jednou zákazník povolí Mallpay sdílet data o svých karetních transakcích, stejně jako je to dnes běžné u bankovní identity či transakční historie z běžného účtu díky PSD2, dostane na základě svého skóringu výrazně širší nabídku platebních metod na míru. Jednou tomu třeba budeme říkat PayID a stane se z toho tržní standard obdobně jako BankID,“ uzavírá Kotrlík.